El pasado sábado se dio a conocer la noticia a través de un reportaje de La Tercera que el constituyente Rodrigo Rojas Vade no padecía cáncer, situación que él mismo reconoció posteriormente a través de sus redes sociales.

Distintas fueron las repercusiones tras destaparse la verdad, además de las críticas y cuestionamientos que ha recibido, el constituyente está siendo investigado por la PDI por el delito de perjurio.

Tras casi una semana de que fuera expuesta la situación, Rojas Vade a través de un comunicado se refirió a lo sucedido, pidiendo disculpas a quienes se hayan sentido afectados por la situación y también a quienes realmente padecen de la enfermedad.

"Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas o engañadas por mi conducta, especialmente a quienes padecen cáncer, a organizaciones de pacientes y sus familias. Fue un error grave informar que el diagnóstico de mi enfermedad era cáncer, puesto que no es el correcto", expresó en el comunicado.

"De igual forma, disculpas a todos los chilenos que hacen rifas, completadas, bingos y eventos para suplir la falta de Estado ante algo tan fundamental como es el Derecho a la Salud y soñar con recuperarse y reintegrarse a la vida y a sus familias. Deseo que mi error no los afecte, sé que la solidaridad de nuestro pueblo no dejará de apoyarlos por mi error", añadió.

Explicó además que no ha cometido ningún delito. "Aclararé los hechos, entregando todos los antecedentes que acreditan mi condición de salud y que demuestran que no he cometido ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos".

"Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy", enfatizó.

"Tan pronto esté en condiciones de salud que me lo permitan, podré contarles lo que he padecido por años. Sobre el miedo, la vergüenza y la rabia de vivir en una sociedad en que se discrimina por razones económicas, de género y de salud".

La mañana de este jueves de reveló que el constituyente presentó una licencia médica por un periodo de 15 días a la Convención Constitucional.