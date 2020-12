Rocío Marengo es eliminada de MasterChef Argentina tras pelea con el jurado

La ex participante de Doble Tentación, Rocío Marengo, tuvo un gran paso por Masterchef Celebrity Chile, donde logró llegar a la final del programa de cocina, tras esto Marengo dejo nuestro país y se dirigió a su natal Argentina para ser parte del mismo espacio.

Sin embargo, la modelo no llegó a avanzar mucho en la competencia ya que fue eliminada en la primera instancia. Luego, tras realizarse el repechaje Marengo tuvo la posibilidad de volver a ingresar, pero nuevamente no duró mucho en la competencia y fue eliminada definitivamente, anunciándolo en sus redes sociales.

Su despedida no estuvo exenta de polémicas, ya que la ex Mundos Opuestos 2 realizó una critica contra el jurado "es difícil jugar con el jurado porque siempre pierdes. Yo quería jugar con los compañeros. Pero se ve que toqué o estaba por tocar a alguno que no debía".

El medio argentino Clarín, aseguró que Marengo tuvo una fuerte pelea con el jurado, Germán Martitegui, que no fue mostrado en pantalla. Todo se habría iniciado cuando el chef vio a Rocío negociar alimentos con otro participante, e intervino en la situación, a lo que la argentina le contestó "nosotros estamos para jugar, vos estás para juzgar".

Los competidores que vieron esto acusaron maltrato ya que el jurado se enojo y le dijo "cállate y cocina". La trasandina confirmó a Clarín que la situación ocurrió, sin embargo era un capítulo terminado para ella.