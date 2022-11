Ya queda muy poco para que Music Bank, el evento músical de K-Pop llegue a nuestro país.Su espectacúlo músical ha causado furor en sus ediciones anteriores y promete este año ser la versión más grande en la historia del certamen ya que su edición 2022 posee una producción a todo nivel.

Revisa las Fechas y Horarios del evento

El sábado 12 de noviembre será el debút de Music Bank Chile 2022 y la productora a cargo, Noix, entregó las información horaria y coordenadas para el día del evento.

Por un lado, aun no se confirma la apertura general de puertas pero se reveló que las puertas del Estadio Monumental serán abiertas a las 8 AM para quienes poseen tickets Vip Experience, Dreamers, Noix care you y silla de ruedas sector Dreamers.

Así mismo, a las 8 PM comienzan los show músicales. La productora señaló que las presentaciones durarán alrededor de tres horas y media.

¿Qué es lo nuevo de Music Bank 2022?

Un festival de la mejor calidad sonora y perfomática que existe actualmente. Un evento que este año cuenta con un escenario de 58 metros de ancho,pasarela de 50 metros, la cual finaliza en la mitad de la cancha . Es ahí donde encontraremos el Escenario B, con un tamaño de de 10 por 12 metros, donde los Idols tendrán un contacto más cercano con sus fanáticos.

¿Dónde se realizará el Music Bank en Chile?

El espectacúlo musical de música coreana se realizará en el Estadio Monumental ubicado en la comuna de Macul, Santiago de Chile.

¿Qué bandas son invitadas al Music Bank en Chile?

Su line up es encabezado por la boy band NCT Dream, una de las subunidades del grupo NCT que regresa a Chile tras su presentación de 2019. Así mismo, la programación sonora incluye a otros nombres populares como The Boyz, (G)I-Idle, Ateez, Tomorrow X Together, más conocidos como TXT, y Stayc.