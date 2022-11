El mundo de The Walking Dead cerró este domingo su más larga historia en la TV y ahora streaming. La serie original de AMC terminó con el capítulo 24 de la temporada 11 llamado "Que descanse en paz".

Luego de 12 años de transmisión continúa y el ir y venir de decenas de personajes, la historia tuvo su esperado final pero también la aparición de futuras historias.

Reseña, comentario y explicación del final de TWD

¡Atención! A continuación hay spoilers del último capítulo de The Walking Dead. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

No es secreto que con el correr de las temporadas, TWD fue perdiendo protagonismo y fanáticos al rededor del mundo. Si bien es una de las series de TV más largas del género, los últimos no cosechó buenos resultados a tal punto de pasar directamente al streaming.

Los primeros capítulos y sobre todo las temporadas que le siguieron cosecharon hitos históricos en su inicio, por lo mismo la caída fue más fuerte cuando perdió televidentes.

La partida de algunos protagonistas como Rick Grames (Andrew Lincoln), Michonne (Danai Gurira) o la discutida muerte de otros como Carl Grimes (Chandler Riggs); fue pesando en la historia de la serie que traspasó el protagonismo al personaje de Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) y al de Maggie (Lauren Cohan), quien también estuvo unos años alejada de la serie.

Por lo mismo tras la decisión de que la temporada 11 fue la última, se notó una velocidad y una historia algo más insípida para cerrarse.

Los últimos capítulos tuvieron que avanzar como si el plan original fuera otro, pero obligado a cerrar un ciclo y abrir el de otros spin-off.

¿Qué pasó en el final?

Yendo finalmente al grano, el último capítulo intentó rememorar los mejores momentos de la serie con los caminantes como principales rivales, aunque las muertes no sobraron. Primero con Jules y Luke muriendo en mano de los zombies, y más tarde en el momento más emotivo del episodio, Rosita (Christian Serratos).

El grupo de sobrevivientes logró no solo imponerse a los caminantes, sino hacerse líderes de la Commonwealth y encarcelar a Pamela, ya desatada totalmente en la locura dejando morir a sus ciudadanos.

Con ella en prisión, el episodio intentó cerrar las historias lo mejor posible y además mostrar un final feliz para la mayoría de las personas. Claro que también abrió el camino para los spin-off que tanto se han hablado y con el regreso de dos queridos personajes.

Explicación del final de TWD:

Sin explicar mucho por qué, vimos el desarrollo de tres historias que se vienen en el futuro y expandirán el universo de los caminantes de AMC.

El primero y el más obvio es el de Daryl, que sin mucha justificación toma el rumbo de ir a nuevos lugares y dejar a todos sus amigos atrás por un tiempo. Esto tiene como objetivo la próxima serie del personaje de Norman Reedus llamada Daryl Dixon, que tendrá al personaje en Francia haciendo de las suyas.

Serie que está fijada para 2023 y se supone conecta con otros de los spin-off, The Walking Dead Word Beyond.

Otra historia es la de Negan y Maggie. Y es que mientras el primero no tiene un futuro definido en la Comunidad tras tener una profunda conversación con el personaje de Lauren Cohan; ella tiene la intención de seguir estructurando el futuro de los sobrevivientes.

Cohan y el actor Jeffrey Dean Morgan protagonizarán otro spin-off con fecha para abril del 2023 en el que ambos tendrán que sobrevivir en Nueva York, producción llamada The Walking Dead: Dead City.

¿Y qué pasa con el cameo final?

El gran momento del capítulo fue ver nuevamente a Rick Grimes y Michonne. Como sabrán, Rick se creía muerto pero hace ya años fue llevado por un helicóptero con Jadis. Aquí podemos ver que el excomisario está posiblemente como prisionero, con alguien en un helicóptero que le dice a Rick que no puede irse y que a "alguien" no le gusta que lo intente.

Al mismo tiempo, Michonne sigue en su periplo por encontrar a Grimes y la vemos en un caballo con armadura dirigiéndose a una horda de caminantes mientras sigue las pistas por encontrar a su amado y padre de su hijo.

Si bien en un principio se habló que Andrew Lincoln tendría una trilogía de películas para saber qué diablos pasó con él todos estos años, el último reporte fue que tanto él como Danai Gurira protagonizarán una serie en la que se espera al fin puedan encontrarse y volver con Judith.

Así y dejando algunas incertidumbres más otras claridades sobre los próximos proyectos, The Walking Dead le puso fin a su periodo de éxito y también desencantos. Con villanos memorables y otras tramas que perdieron el interés de sus fans, en retrospectiva es imposible borrar el éxito que en su momento fue la serie y estará en el corazón de millones de fanáticos.