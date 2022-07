Además del tráiler de los capítulos finales de The Walking Dead, se anunció una nueva serie derivada. Revisa los detalles.

¡La historia de The Walking Dead no termina! Se anuncia nueva serie spin-off sobre Rick y Michonne

Un día muy noticioso ha sido para los fanáticos de The Walking Dead. Este viernes se reveló un nuevo tráiler de Tales of The Walking Dead, el primer adelanto de los últimos ocho capítulos de la serie original y se anunció un nuevo spin-off que estará enfocado en Rick y Michonne.

La noticia la dieron a conocer los propios actores que dan vida a los personajes, Andrew Lincoln y Danai Gurira en el panel de AMC Networks.

"Michonne y esta familia TWD han significado mucho para mí, y continuar el viaje de estos amados personajes, junto a Scott y Andy, tanto creativamente como frente a la cámara, y traer a los fanáticos de The Walking Dead algo realmente especial es simplemente glorioso. No puedo esperar para recoger la katana de nuevo”, dijo Gurira.

La producción contará la épica historia de amor de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia, por los fantasmas de quienes eran, Rick y Michonne se encuentran en otro mundo, uno construido sobre una guerra contra los muertos y posiblemente, contra los vivos.

"¿Pueden encontrarse y saber quiénes eran en un lugar y una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido antes? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están vivos, o descubrirán que ellos también son los muertos vivientes?", dice parte de la sinopsis.

Scott M. Gimple, director de contenido de TWD, será el productor ejecutivo de la nueva producción.

¿Cuándo se estrena la nueva serie spin-off de TWD?

La nueva serie de seis capítulos se estrenará en algún momento del 2023.

Revisa la imagen promocional a continuación.