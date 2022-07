The Walking Dead, la serie de drama apocalíptico que estrenó su primer capítulo en 2010, le dirá adiós a sus fanáticos este año con los últimos ocho capítulos de su temporada 11. A la espera de conocer mayores detalles, esta semana se revelaron las primeras imágenes.

Si bien, por el momento no se ha mostrado ningún tráiler, la sinopsis adelanta que habrá un gran enfrentamiento entre Daryl, Carol, Maggie y el grupo de Negan contra el ejército de la Commonwealth comandadas por Mercer.

Las expectativas por conocer el final de la serie que estuvo al aire por más de una década, están cada vez más altas, para bajar la ansiedad, Entertainment Weekly presentó un adelanto con fotos de sus personajes principales y de los enemigos.

Revísalas a continuación.

¿Cuándo se estrena The Walking Dead 11 parte 3?

La tercera parte de The Walking Dead 11 todavía no tiene fecha de estreno oficial. Por el momento, lo único que se conoce es que los episodios debutarán a finales de este 2022.

Si bien, la serie madre concluirá, la historia continuará con distintos spin-offs. En agosto se estrenará Tales of the Walking Dead, la serie de antología que presentará seis nuevos personajes.

Eso no es todo, porque también se está desarrollando la octava temporada de Fear The Walking Dead, la serie Isle of the Dead con Negan y Maggie, la serie en solitario de Daryl y una serie de películas con el regreso de Rick Grimes.