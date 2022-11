¿Regresa Rick? The Walking Dead está cerca de estrenar su emotivo capítulo final

Tras más de una década al aire, The Walking Dead, finalmente se despide de la pantalla con un esperado capítulo que promete emocionar a los fanáticos de la ficción de AMC. Por lo mismo, muchos se preguntan si esto significa que conocidos rostros, como el protagonista de la ficción durante sus primeras 9 temporadas, Andrew Lincoln, harán una aparición en el cierre de la historia.

¿Estará Rick Grimes en el final de TWD?

El cierre del drama post-apocalíptico ha generado altas expectativas en los fans que quieren descubrir cómo culmina la historia de sus personajes favoritos. Pero también, todos coinciden en que el regreso de Rick Grimes será la manera más apropiada de despedir la ficción.

En este momento, la mayoría de los detalles sobre el final de The Walking Dead están en secreto. Todos los demás episodios de la temporada 11 estuvieron disponibles en la aplicación de AMC Plus una semana antes del estreno regular, pero el final se transmitirá en vivo por televisión por primera vez. Lo que hace pensar que una gran sorpresa podría ocurrir para los fans.

Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick, no figura en IMDb como parte del elenco del final de la serie, pero nuevamente, eso podría deberse a que los detalles sobre el episodio final son ese secreto.

Salida de Andrew Lincoln

Andrew Lincoln dejó la serie durante la novena temporada y no ha regresado a la ficción desde entonces. La partida de Rick fue una de las más emotivas de la historia, sobre todo porque el resto del grupo no sabe realmente qué ocurrió y asumen que el líder falleció.

El padre de Judith, Carl y RJ, salió de la serie en el quinto capítulo de la temporada 9 titulado What Comes After. En el, Rick dirige a una horda de caminantes que se dirige a la comunidad hacia el puente en donde hay dinamita.

Tras ver que está muy herido y es difícil que pueda sobrepasar al grupo, decide detonar los explosivos para acabar con los caminantes, destruyendo el puente para salvar a todos sacrificando su vida.

Todos sus amigos ven su noble acción y asumen que murió en el incidente, sin embargo, los segundos finales muestran que Rick fue rescatado por Jadis Stoke y retirado del lugar en helicóptero, para secreto de todos.

Sin embargo, en la temporada 11, Michonne se da cuenta de que todavía está vivo y Judith también sabe la verdad, por lo que decide ir a buscarlo.

Otro suceso que podría traer de regreso al ex comisario es que su hija, Judith, fue baleada en el penúltimo capítulo y antes de desvanecerse dijo: "¿Papi?". Pudo ser una alucinación o también, el primer teaser de que el regreso de Rick es posible.