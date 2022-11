¡Por 200 millones de dólares! Conoce por qué el creador de The Walking Dead demandó a AMC

El final de la legendaria serie The Walking Dead tiene a todo su equipo creativo trabajando sin parar. El episodio final será el más largo de todos y además, el próximo se año vienen producciones spin off de la ficción apocaliptica. Y si eso suena mucho trabajo, existe una noticia que ha dejado sorprendidos al público fan de la serie, su creador ha demandado por 200 millones de dólares a la cadena AMC.

¿Por qué el creador de The Walking Dead demandó a AMC?

Robert Kirkman demandó la cadena de televisión por daños y prejuicios, según lo que recoge Deadline, uno de los medios que ha compartido detalles de este litigio por el equipo creativo de unas de las ficciones favoritas de AMC, quienes son acusados de aprovecharse del cómic y sus productores.

Así, la demanda especifica que “a pesar de que AMC explotó las ideas y los servicios de los demandantes para ganar miles de millones con la franquicia The Walking Dead, AMC no ha pagado ni un solo dólar en participación de ganancias a los demandantes. Esto ha provocado una tormenta de disputas con el talento creativo de The Walking Dead que finalmente ha acabado en un litigio”, publicado a través de Deadline.

La demanda explica de forma concreta que los demandantes tienen derecho en recibir el mismo trato que se le ha facilitado a Frank Darabont, antiguo showrunner de la serie, quien al parecer sigue obteniendo ganancias por contrato a pesar de haber salido de la serie en la segunda temporada. Por otro lado, desde la cadena de televisión no hicieron esperar un comunicado respondiendo a dicha demanda: “Robert Kirkman, David Alpert y el resto de demandantes han visto cómo sus mayores demandas contra AMC Networks han sido desestimadas dos veces, por lo que ahora están de regreso con otra nueva”.

“Y otra demanda significa otro intento de reescribir sus acuerdos y extraer incluso más millones que ya se les ha pagado, y se les pagará en el futuro, por su participación en las ganancias de The Walking Dead. Esta es solo otra burda forma de extraer dinero. Creemos que fracasarán como las anteriores demandas”, declaran desde AMC.

Parece que todo está de punta y filo entre el equipo de The Walking Dead y AMC. Y aunque puedan sonar las cosas a incertidumbre, queremos recordar que el final de temporada será este próximo 20 de noviembre de 2022 y lo puedes visualizar por Disney +.