¿Dónde se pueden ver todas las temporadas de The Walking Dead?

Este mes se estrenó la tercera parte de la última temporada de la serie The Walking Dead, marcando el fin de 12 años desde su primer capítulo y de toda una generación de admiradores.

¿Qué plataformas tienen todas las temporadas?

Todas las temporadas de 'The Walking Dead' están disponibles en streaming en Disney, Netflix y HBO Max.

Palabras de Norman Mark Reedus

En julio de este año se celebró en la ciudad de San Diego en California, Estados Unidos, una nueva versión de la Comic Con, uno de los eventos masivos más importantes de series, cultura pop y más, donde se cuenta con la participación de grandes productoras que aprovechan dar anuncios importantes e interactuar con los fanáticos

La ocasión fue el momento para que AMC junto con actores del elenco declarara el fin de la producción. "Quiero llorar y besar a todo el mundo, al mismo tiempo", bromeó Reedus (Daryl Dixon ) ante miles de fans reunidos en el Centro de Convenciones de San Diego escuchando las noticias sobre el fin de la serie.

La despedida

Se termina una historia estrenada en el año 2010 por la cadena AMC, lo que genera muchos sentimientos para los espectadores de la serie. La producción se transformó en unos de los mayores dramas de la televisión conformando una sólida base de admiradores por todo el mundo, volviendose en un factor de la cultura pop del milenio 2000.

A través de las temporadas la historia se fue transformando. Inició con el argumento de un hombre que al despertar en una camilla de hospital, descubre que el mundo que conocía ya no existe, desatando un apocalipsis zombie. Luego a través de los episodios, diversos grupos de sobrevivientes y distintas vivencias, enseñaron que el peor enemigo para el hombre no eran los medios muertos, si no los otros vivos.

The Walking Dead capturó una media de 15,78 millones de espectadores por capítulo en su quinta entrega en Estados Unidos, nombrandose como la serie más vista en ese país, siendo un hito, tratándose de televisión por cable. A pesar del descenso de su audiencia de forma progresiva (los últimos datos marcan una buena media de 5,4 millones de espectadores), sigue siendo la ficción dramática televisiva más vista en el país norteamericano