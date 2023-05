En el último tiempo, la fanaticada de Pink Floyd ha estado pendiente sobre la venta general de entradas para el concierto de Roger Waters en Chile. Por ese lado, cabe señalar que la preventa de tickets está totalmente agotada, y la venta general ya se encuentra marcha. Revisa a continuación si quedan entradas disponibles para su show.

¿Quedan entradas disponibles para Roger Waters en Chile?

Queridos fanáticos y fanáticas. Lamentamos informar que no quedan entradas disponibles para el concierto de Roger Waters en Chile.

¿Cuántas personas hay actualmente en la fila virtual para comprar entradas de Roger Waters?

43387 personas se encuentran en este momento, en espera de compra de entradas mediante la plataforma Ticket master.

¿Cuáles son los precios de entradas para Roger Waters?

Si no alcanzaste a la compra de entradas y tienes la posibilidad de una preventa, te contamos cuáles son los precios de entradas para el show de Roger Waters en Chile.

Diamante $378.625.

Diamante Lateral $332.025.

VIP Top $308.725.

Rapa Nui $285.425.

VIP Top Lateral $215.525.

VIP Platinum $192.225.

VIP Platinum Lateral $180.575.

Océano $174.750.

Golden $163.100.

Silver $145.625.

Cordillera $104.850.

Cancha General $69.900.

Magallanes Central $58.250.

Magallanes $52.425.

Movilidad reducida y acompañante $52.425.

¿Cuándo y dónde se presenta Roger Waters en Chile?

El anhelado espectáculo de uno de los líderes de Pink Floyd, se realizará el día 25 de noviembre en el Estadio Monumental.

Su show estará marcado por diversos éxitos de la legendaria banda. Su repertorio especial para todos sus fanáticos chilenos será de 20 canciones, dentro de las cuales se encuentran los clásicos de la banda como de Us and Them, Wish you were here, Is this the life we really want?, Confortably Numb, y muchos más.