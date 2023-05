Todos los fanáticos de Pink Floyd están felices por el nuevo concierto que se aproxima en nuestro país. Se trata de Roger Waters, quien pisará el territorio nacional para brindar un memorable concierto a los melancólicos de los años 70. Así mismo, el músico ya agotó la preventa de entradas, es por eso que si necesitas saber cuándo es la venta general, nosotras te contamos la respuesta a continuación.

¿A qué hora comienza la venta general de entradas de Roger Waters?

Si te perdiste la preventa, entonces te contamos que la venta general comienza el jueves 11 de mayo a las 11:01 horas.

Los precios de entradas son los siguientes:

Diamante $378.625.

Diamante Lateral $332.025.

VIP Top $308.725.

Rapa Nui $285.425.

VIP Top Lateral $215.525.

VIP Platinum $192.225.

VIP Platinum Lateral $180.575.

Océano $174.750.

Golden $163.100.

Silver $145.625.

Cordillera $104.850.

Cancha General $69.900.

Magallanes Central $58.250.

Magallanes $52.425.

Movilidad reducida y acompañante $52.425.

Roger Waters cantará los grandes éxitos de Pink Floyd

El artista interpretará en vivo los grandes éxitos de emblemáticos discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here y Animals; todo en la fecha local del This is Not a Drill Tour.

Roger Waters, voz principal, guitarra, bajo y piano, estará acompañado por Jonathan Wilson, guitarra y voz; Dave Kilminster, guitarra y voz; Joey Waronker, batería; Shanay Johnson, voz; Amanda Belair, voz; Jon Carin, teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert, bajo y voz; Robert Walter, teclados y Seamus Blake, saxofón.

¿Cuándo se presenta Roger Waters en Chile?

El intérprete británico vendrá a Chile el próximo 25 de noviembre del 2023, en el estadio Monumental.

¿Cómo llegar al Estadio Monumental?

Para llegar al Estadio Monumental. Debes dirigirte a la estación de Metro Pedrero de la línea 5. Desde ahí, puedes caminar para llegar al recinto.