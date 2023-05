Vuelve el legendario cofundador de la banda Pink Floyd Roger Waters a nuestro país, en marco de su gira de despedida el músico además de visitar Chile también recorrerá Argentina y Uruguay.

Tras cinco años el ex Pink Floyd se presentará en el estadio Monumental el próximo 25 de noviembre dónde aterrizará con su gira “This is not drill” y tocará para todos sus fanáticos chilenos un espectáculo de 20 temas entre ellos los clásicos de la banda como de Us and Them, Comfortably Numb, Wish you were here y Is this the life we really want? y muchos más. Conoce a continuación a qué hora es la preventa para el concierto de Roger y todos los detalles de la venta de entradas.

¿A qué hora inicia la preventa para Roger Waters?

La preventa exclusiva para los clientes Entes, Scotiabank y los afiliados a la Caja de Compensación Los Héroes inicia este martes 9 de mayo a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. Podrán comprar máximo 4 tickets por transacción. Esta preventa tendrá la duración de 48 horas o hasta agotar el stock disponible de tickets con descuentos.

¿Cuándo es la venta general de entradas para Roger Waters?

La venta general de tickets para todo público estará disponible desde el jueves 11 de mayo desde las 11:00 am.

¿Cuál es el valor de las entradas para ver a Roger Waters?

Los precios de las localidades están con el valor final, sin los descuentos para los clientes que podrán comprar a través de la preventa: