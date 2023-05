Uno de los líderes de la legendaria banda Pink Floyd pisará nuestro país. Se trata de Roger Waters, quien anunció su nuevo y posiblemente, último tour musical: "This is not a drill", en la que ofrecerá un espectáculo cargado de éxitos de la banda. Si quieres asistir al show, descubre toda la información previa que necesitas saber. Sin duda, será un espectáculo inolvidable.

¿A qué hora es la preventa de Roger Waters en Chile?

La preventa de entradas para Roger Waters en Chile 2023 comenzará el día martes 9 de mayo, a partir de las 11:00 horas, por la plataforma Ticketmaster.cl.

Para quienes puedan comprar los boletos ese día, se ofrecerá un 20% de descuento en los tickets de manera exclusiva a clientes de Entel, pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes, con la oportunidad de adquirir máximo cuatro entradas por compra.

Por otro lado, quienes tendrán paciencia y esperarán la venta general de entradas. Esta comenzará el día jueves 11 de mayo a la 11:01 horas, por la misma plataforma.

¿Cuáles son los precios de entradas de Roger Waters en Chile?

Diamante $378.625.

Diamante Lateral $332.025.

VIP Top $308.725.

Rapa Nui $285.425.

VIP Top Lateral $215.525.

VIP Platinum $192.225.

VIP Platinum Lateral $180.575.

Océano $174.750.

Golden $163.100.

Silver $145.625.

Cordillera $104.850.

Cancha General $69.900.

Magallanes Central $58.250.

Magallanes $52.425.

Movilidad reducida y acompañante $52.425.

¿Cuándo se presenta Roger Waters en Chile?

El músico británico vendrá a Chile el próximo 25 de noviembre del 2023, en el estadio Monumental.

Además, podemos mencionar que, DG Medios confirmó que el espectáculo presentará 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, incluyendo: "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "Is This The Life We Really Want?". Además, estrena una nueva canción, "The Bar".