¡Chile país de conciertos! Y es que esta mañana se confirmó un nuevo show de talla mundial para el segundo semestre del 2023. Roger Waters, conocido por ser cofundador de la banda Pink Floyd, anunció concierto en nuestro país en un esperado regreso tras venir en 2018.

La presentación será en el Estadio Monumental, recinto que ya tiene confirmado a Bruno Mars para septiembre y ahora será Waters quien se presente en dos meses después.

¿Cuándo viene Roger Waters a Chile?

El músico británico vendrá a Chile el próximo 25 de noviembre del 2023, en un show único en el estadio de Colo Colo en Macul.

DG Medios confirmó que el espectáculo tendrá 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, incluyendo: "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "Is This The Life We Really Want?". Además, estrena una nueva canción, "The Bar".

¿Cuándo es la venta de entradas para Roger Waters?

DG Medios confirmó que primero habrá preventa para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes, con un 20% de descuento el próximo martes 9 de mayo a las 11:00 horas por Ticketmaster.cl.

La venta general también tiene fecha confirmada para el próximo jueves 11 de mayo a partir de las 11:01 de la mañana, también por Ticketmaster.

¿Cuál es el precio de las entradas para Roger Waters?

Además de la fecha del concierto, recinto y venta de entradas, DG Medios anunció los precios para los tickets, tanto para quienes compren en la preventa como para la venta general, ambas con cargo por servicio. Estas van desde los 52 mil pesos hasta los 378 mil, sin contar descuentos de la preventa: