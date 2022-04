La banda británica Pink Floyd presentó este jueves su primera canción original en 28 años, Hey Hey Rise Up, sorprendiendo a sus fanáticos con una composición que se extiende por casi 4 minutos.

La canción es una manifestación en apoyo a la Fundación Humanitaria de Ucrania, y cuenta con la participación de David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt y Nitin Sawhney, además de la participación especial de Andriy Khlyvnyuk, líder de la banda ucraniana Boombox, quien abandonó un tour que tenía por Estados Unidos para sumarse a la defensa de su país ante la invasión de Rusia el 24 de febrero pasado.

El registro se hizo el 30 de marzo pasado y el uso de la voz de Khlyvnyuk tiene la particularidad de que fue tomada desde su cuenta de Instagram, de un clip en el que el vocalista interpreta The Red Viburnum In The Meadow, canción de protesta escrita durante la Primera Guerra Mundial, y que hizo desde Plaza Sofiyskaya de Kiev.

Pink Floyd: ¿Por qué lanzaron una canción después de tanto tiempo?

Pink Floyd presentó The Endless River en noviembre de 2014, un álbum ambiental que surgió de las sesiones de grabación de The Division Bell (1994), o sea el último material original previo al lanzamiento de Hey Hey Rise Up.

Pero la importancia tras la canción es que David Gilmour también tiene un vínculo especial con Ucrania por sus lazos familiares: una de sus nueras es oriunda del país de Europa del Este y algunos de sus nietos también cuentan con la nacionalidad.

"Nosotros, como muchos, hemos estado sintiendo la furia y la frustración de este vil acto de un país democrático, independiente y pacífico que está siendo invadido y su pueblo asesinado por una de las principales potencias del mundo", indicó el ícono de Pink Floyd en el post de Instagram donde se dio cuenta del lanzamiento de la canción.

En el mismo mensaje, el músico postula que "espero que reciba un amplio apoyo y publicidad. Queremos recaudar fondos para organizaciones benéficas humanitarias y levantar la moral".

"Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania y, de esa manera, mostrar que la mayor parte del mundo piensa que es totalmente incorrecto que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania", puntualizó.