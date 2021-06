"Andate a la mie...": Roger Waters rechaza millonaria oferta de Mark Zuckerberg

Roger Waters no tuvo inconvenientes en revelar públicamente que rechazó la millonaria oferta que le hizo el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, para que le cediera los derechos sobre uno de sus más reconocidos éxitos creados para la banda Pink Floyd, con el fin de promocionar Instagram.

El músico hizo pública su decisión el pasado 10 de junio en medio una conferencia de prensa, momento en el que contó que el magnate de las redes sociales quería usar la canción Another Brick in the Wall Part 2.

"Es una solicitud para tener el derecho a usar mi canción Another Brick in the Wall Part 2 en la producción de una película para promocionar Instagram", explicó el cofundador de Pink Floyd agitando el documento en la mano.

Y añadió: "esta misiva de Mark Zuckerberg me llegó esta mañana, con una oferta por una enorme cantidad de dinero. Una enorme cantidad. Y la respuesta es: ándate a la mier... de ninguna manera".

"Solo lo menciono por que es un insidioso movimiento de él para tomar control de absolutamente todo. Así que aquellos que tenemos un poco de poder, y yo sí tengo un poquito en términos de controlar la publicación de mis canciones, así que no seré parte de esta mier... Zuckerberg", recalcó.

Luego se propuso leer el correo que le había llegado, allí agradecían que considerara el proyecto, resaltando además que la canción sigue siendo relevante para estos tiempos.

Roger Waters dijo que, a pesar de las consideraciones, la quieren usar para que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son. Y finalmente, que eso les permita "seguir censurándonos a todos los que estamos en esta habitación y prevenir que la historia de Julian Assange llegue al público".

Aún así, el compositor reconoció que "Mark Zuckerberg es uno de los idiotas más poderosos del mundo".

Roger Waters compartió el registro de la conferencia en que anuncia su respuesta a Zuckerberg, curiosamente, por medio de Instagram: