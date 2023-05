Cuando supimos la noticia de que Roger Waters visitaría nuestro país, todos sus fanáticos no esperaron ningún minuto más y fueron directamente a la preventa de entradas para su concierto. Así mismo, si no alcanzaste a comprar los boletos, te contamos cuándo es la venta general de entradas y sus valores respectivos.

Descubre cuáles son los precios generales para Roger Waters en Chile

Los valores de las entradas son los siguientes:

Diamante $378.625.

Diamante Lateral $332.025.

VIP Top $308.725.

Rapa Nui $285.425.

VIP Top Lateral $215.525.

VIP Platinum $192.225.

VIP Platinum Lateral $180.575.

Océano $174.750.

Golden $163.100.

Silver $145.625.

Cordillera $104.850.

Cancha General $69.900.

Magallanes Central $58.250.

Magallanes $52.425.

Movilidad reducida y acompañante $52.425.

Para acceder a la compra de entradas, debes dirigirte a la plataforma Ticketmaster.

¿Cuándo es la venta de entradas?

Según indica DG Medios. La venta general será desde el jueves 11 de mayo a partir de las 11:01 horas de la mañana.

¿Cuándo se presenta Roger Waters en Chile?

Tras cinco años el ex Pink Floyd se presentará en el estadio Monumental el próximo 25 de noviembre en el marco de su nueva gira “This is not drill”. En su espectáculo, tocará para todos sus fanáticos chilenos un repertorio de 20 canciones, dentro de las cuales se encuentran los clásicos de la banda como de Us and Them, Comfortably Numb, ¿Wish you were here y Is this the life we really want? y muchos más.