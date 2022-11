Piratas del Caribe es una saga que muchos recuerdan ya que carcajadas no faltaron con las hazañas de Jack Sparrow como también su interesante argumento sobre piratas, barcos embrujados y mitologías del óceano. Una nueva cinta habia sido anunciada por Disney Studios con Margot Robbie como parte del elenco, sin embargo, la actriz ha señalado planes distintos.

¿Qué dijo Margot Robbie sobre la nueva cinta de Piratas del Caribe?

En conversación con Vanity Fair, la actriz declaó que aquella película está muerta debido a que Disney no tuvo interés en crear una historia propuesta por Robbie y el equipo creativo.“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener una historia más protagonizada por mujeres, no totalmente comandada por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia que pensamos que habría sido realmente genial. Pero supongo que no quieren hacerlo”, indicó Robbie en referencia a Disney.

La guionista británica, Christina Hodson, quien había trabajado con Robbie en Birds of Prey, era la encargada de escribir una potencial nueva película de Los Piratas del Caribe. Todo en paralelo de otro proyecto que estaba avanzando durante el año pasado, pero actualmente se desconoce el estado de esa producción.

Polémicas con Johny Deep

Todos sabemos la cobertura que ocupó en los medios divorcio de Deep con Amber Head. Tras acusaciones que daban a luz maltrato, violéncia doméstica, violencia fisica y psicológica las imagenes públicas de ambos actores iban deteriorando su carrera profesional perjudicandólos en nuevos proyectos cinematográficos.

Durante el juicio Disney no quería la presencia del actor, luego sí daba luz verde a su participación en el film, cosa que terminó provocando un quiebre entre se podría decir "una de las estrellas" de la cinta con el estudio de producciones.

Así es queridos fanáticos, la historia no podrá ser ejecutada en un proyecto cinematográfico pero a través de Disney + pueden ver todos las películas de esta querida saga.