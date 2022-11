Como era de esperarse Black Panther: Wakanda Forever llega con múltiples sorpresas bajo el brazo, pero lo que se tenía guardado era realmente inesperado. La aparición de un personaje en particular definitivamente agradará a los fanáticos, pero ¿Qué cameos tiene la nueva película de Marvel?

En la trama, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Black Panther: Wakanda Forever y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Black Panther: Wakanda Forever | ¿Qué revela Black Panther 2 sobre el Agente Ross?

El agente Everett Ross vuelve a la acción en la secuela de Ryan Coogler, quizás no con tanto protagonismo como en la primera, pero algo mete las manos al fuego por Wakanda.

Dado un punto en la historia, Okoye y Shuri acuden a él para dar con la ubicación del responsable de crear una máquina que puede identificar vibranium en cualquier lugar de la Tierra.

Arriesgando su posición en la CIA, Ross entonces las encamina hacia Riri Williams, la joven de 19 años responsable de tal construcción, para el impacto de las wakandianas.

Es así como Everett es re introducido en la historia del MCU, cediéndole información confidencial, no sólo a la princesa y a su escolta, sino que también a la mismísima reina Ramonda.

Tras los estragos causados en la pelea del puente, donde Okoye terminó enfrentándose a Attuma con nefastos resultados, Ross es convocado a la escena del crimen, lugar donde encuentra las perlas de Kimoyo de Shuri que lo mantendrán en contacto con Wakanda.

Es en medio de ese desastre en que aparece Valentina Allegra de Fontaine, ahora directora de la CIA y jefa de Everett, quien curiosamente alaga el estado físico en que se encuentra el agente. Se trata del mismo personaje interpretado por Julia Louis-Dreyfus, que debutó en The Falcon and the Winter Soldier y que luego apareció en el final de Black Widow.

Entonces, la mujer procede a pedirle que la transporte de vuelta a Langley, en un viaje que proyecta como de 8 horas. Ante la impresión del aludido, la mujer le comenta que tendrá tiempo para disculparse por algunas cosas que ocurrieron durante su MATRIMONIO.

O sea que ambos mantuvieron un romance que evolucionó a tal punto de que llegaron a casarse y sostener una vida de pareja juntos.

La cercanía de Ross con De Fontaine es tal que incluso ella nota un supuesto cambio de ringtone, cuando las perlas de Kimoyo suenan en el bolsillo del agente. O sea, la intimidad es clara.

Lamentablemente, todo lo amistosa que se mostró Valentina con Everett resultó ser un engaño para distraer su atención, porque lo que realmente estaba haciendo era espiar a su mismo agente "experto en Wakanda", comprobando que era él quien estaba filtrando la información. Por lo mismo, lo acusa de traición y lo manda a prisión.

Por suerte, Ross mantiene una firme y fiel amistad con Wakanda, por lo que antes de que concluya la película, Okoye crea una emboscada para el transporte a la prisión que lleva a Everett, con el fin de rescatarlo. Dándole un final más que feliz para su arco en la historia.