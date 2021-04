The Falcon and The Winter Soldier | ¿Quién es Valentina Allegra de Fontaine?

El penúltimo episodio de The Falcon and The Winter Soldier dejó sentadas las bases no sólo para el final de la segunda serie de Marvel, sino que también para un escenario mayor que tiene que ver con John Walker (Wyatt Russell) y el sorpresivo debut del personaje de Julia Louis-Dreyfuss, Valentina.

¿Quién es la condesa que debutó en el capítulo 5? La condesa Valentina Allegra de Fontaine en los cómics es una mujer que aprendió las dificultades del mundo de los espías a temprana edad, con sus padres como mentores. Tales conocimientos la llevaron a convertirse en una valiosa triple agente para el espionaje internacional y en diferentes organizaciones terroristas.

Originalmente debutó en las viñetas en Strange Tales #168, que fue publicado en mayo de 1968.

Los padres de Valentina trabajaban para la organización terrorista Leviathan con base en Rusia, pero una vez que fueron asesinados ella decide declinar la oferta de sumarse a sus filas y opta por entrenarse con S.H.I.E.L.D.

La condesa termina adquiriendo sorprendentes habilidades en combate cuerpo a cuerpo, además de ser una hábil tiradora, graduándose de oficial de espionaje y convirtiéndose en una sobresaliente líder estratega. Se maneja tanto con el armamento manejado por S.H.I.E.L.D. como por Leviathan y Hydra.

Valentina Allegra de Fontaine en los cómics de Marvel.(1)

Durante su entrenamiento en S.H.I.E.L.D., conoce a Nick Fury, con quien termina teniendo un romance. Por lo mismo, y ante los celos que le provocaba la ex novia del director, llegó a flirtear con el Capitán América, al mismo tiempo que se ganó el odio de Sharon Carter, quien seguía enamorada de Steve Rogers.

Aprovechándose de esta debilidad, en el arco de los cómics conocido como Secret Invasion, los Skrulls envían a uno de sus soldados cambiaformas como si fuera Val, para que espíe a Nick Fury. SIn embargo, el director termina descubriendo el engaño y asesinando al agente encubierto, lo que deja expuesta la estrategia de invasión que tenía dispuesta la raza alienígena.

Tras su entrenamiento y una vez que se disolvió S.H.I.E.L.D., Valentina adopta el disfraz de Madame Hydra para sumarse a la organización con el mismo nombre y obtener más información e inteligencia.

Valentina Allegra de Fontaine en los cómics de Marvel.(2)

Sin embargo, a pesar de su dedicación a S.H.I.E.L.D. y posteriormente a Hydra, la lealtad de Val como triple agente siempre se mantuvo con Leviathan, al punto que ayuda a su líder Vasili Dassaiev -Magadan-, a recrear la posibilidad de crear súper humanos para revivir a su hermano Viktor Uvarov -Orion-.

En la serie, aún está por verse qué le ofrecerá la condesa a John Walker, algo que podría resolverse en el capítulo final como también quedar como una arista abierta para una posible segunda temporada.