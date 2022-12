Tras los dichos del director Quentin Tarantino sobre las producciones Marvel, se ha formado una disputa de opiniones. Hace unos días, el cineasta realizó unas declaraciones sobre las cintas de super héroes y los actores que trabajan en ellas, sin embargo, el actor Robert Downey Jr., no tardó en responder los comentarios del cineasta.

¿Qué respondió Robert Downey Jr. a Quentin Tarantino?

Antes de informar que dijo el actor, es necesario recordar que Tarantino señaló que los actores de las producciones de Marvel Studios no serían verdaderas estrellas de cine ya que las figuras serían los personajes que interpretan. Además, comentó su molestia por Hollywood en el interés exclusivo de solo realizar cintas de super héroes.

Es evidente que estos comentarios no pasaron desapercibidos, por tanto, Robert Downey Jr., en conversación con Dead Line, y siendo actor de la franquicia por más de 10 de años, el actor abordó el tema.

“Creo que nuestras opiniones sobre estos asuntos dicen mucho de nosotros. Creo que estamos en un momento y un lugar al que sin quererlo contribuí, donde la propiedad intelectual ha primado sobre el principio y la personalidad. Pero es una espada de doble filo. Una propiedad intelectual es tan buena como el talento humano que tienes para representarla. Puedes tener una gran propiedad intelectual, incluso si proviene de un autor o un escritor y director que es un tesoro nacional, y si no tienes la tipo de artista correcto interpretando ese papel, nunca sabrás lo bueno que podría haber sido”, dijo Downey Jr.

Por otro lado, se refirió a lo inecesario que son las rivalidades. "Creo que creativamente es una pérdida de tiempo estar en guerra con nosotros mismos”, añadió el actor. “Superémoslo. Todos somos una comunidad. Hay suficiente espacio para todos y gracias a Dios por Top Gun: Mavericky Avatar: The Way of Water. Eso es todo lo que tengo que decir. Necesitamos las cosas grandes para hacer espacio para películas como Armageddon Time”.

Parece que el actor no quiere saber nada discusiones o comentarios despectivos. Esperamos que las relaciones mejoren entre ambos artistas. Recordemos que el arte es para unir a las personas y no dividirlas.