Daddy Yankee vs. Don Omar | Manager del Big Boss desmiente al Rey de Reyes con incendiario video sobre The Kingdom: ¿Qué pruebas tiene?

Raphy Pina, manager de Daddy Yankee que actualmente se encuentra en prisión, compartió un incendiario video con el que salió a desmentir a Don Omar ante las acusaciones que hizo en contra del Big Boss y su equipo, además de entregar las razones por las que se pelearon de manera irreconciliable desde 2015.

Todo partió cuando Yankee en declaraciones a Molusco TV comentó que "todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión".

"Yo no puedo poner en riesgo un año de trabajo. No porque no quiera trabajar con él, sino porque no puedo ponerme en riesgo de perder tanto dinero", añadió.

Daddy Yankee vs. Don Omar | ¿Cómo partió el conflicto?

Reaccionando a esa entrevista, por su lado en conversación con el reconocido Youtuber panameño El Chombo, Don Omar prácticamente abrió una caja de Pandora contando el supuesto detrás de cámaras del fracaso de The Kingdom Tour, la gira que proponía shows conjuntos con Daddy Yankee y que sentenció la enemistad entre ambos artistas.

Lo que en un principio iba a ser la gira Don vs. Don, un espectáculo revisando la etapa temprana de hits más explícitos de Don Omar enfrentados con su lado más comercial, luego hizo que el reguetonero terminara accediendo a sumar a Daddy.

"Cuando yo hablé del show, Raphy me dijo que metiéramos a Yankee, pero yo le dije que quería hacer una última gira de Don Omar y retirarme", explicó William Omar Landrón Rivera, verdadero nombre del artista.

El asunto es que se incorporó Daddy Yankee y así el evento se convirtió en The Kingdom, un show de batalla, donde cada cantante tendría un tiempo determinado para mostrar sus éxitos y luego se enfrentarían juntos en la tarima, evento en el que además el público elegía "quién ganaba" a través de una app.

Don Omar aseguró que junto a su equipo se encargaron de preparar el show completo, desde las coreografías, las tarimas, los arreglos musicales y con un poco de más de un mes de trabajo, mientras que a Yankee no le gustó mucho esto.

"Raymond (Yankee) llega de Europa y en nuestra primera reunión, después de un mes de trabajo, lo primero que dice es que no le gusta. Yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión, me fui, si yo no soy empleado de él", sostuvo Don Omar.

Las molestias para Don Omar continuaron: "me levanto un día en la mañana, y escucho una canción de mi disco de promoción en la radio para el tema del concierto de Daddy Yankee y Don Omar. (...) Yo llamé y dije '¿qué es esto?'. Raphy tiene la gran idea de tomar las riendas del mercadeo de dos artistas que eran más grandes que él (...) primer error".

Entonces, el intérprete de Danza Kuduro se lanzó con lo que más le molestó, una portada que al día siguiente del show indicó: "Daddy Yankee noquea a Don Omar".

Por eso, el reguetonaro recalcó que "las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico, llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa. Y me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más".

El reggaetonero además habló de un incidente que se dio en un show en Las Vegas, en que el equipo de Daddy Yankee supuestamente le desconectó la consola con la que se controlaba todo su espectáculo.

Aunque por otro lado, Don Omar aseguró que está feliz con el éxito que está viviendo Daddy Yankee con La última Vuelta World Tour, la gira que recientemente lo trajo a Chile. Pero...

"Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién de verdad tú eres. Si solo escuchamos el cuento de la caperucita el lobo siempre es malo", sentenció Don Omar.

Daddy Yankee vs. Don Omar | ¿Qué pasó entre el Big Boss y el Rey de Reyes?

Este domingo, el manager de Daddy Yankee, Raphy Pina, advirtió a través de Instagram que lanzaría una contundente respuesta a Don Omar por medio de un video que finalmente publicó la tarde de este lunes en su canal de Youtube.

"De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de "BOCÓN", y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto", para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su "complice" se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir", decía la publicación en la red social.

Y remató el mensaje postulando que "el dinero que no pudimos generar en KINGDOM, lo multiplicamos por 100 en Legendaddy, GRACIAS WILLAND".

El clip de Youtube se extiende por más de media hora, con el testimonio grabado de Pina describiendo las acciones de Don Omar en la época de The Kingdom y los malos comportamientos de Landrón que condujeron a que se desmoronara la relación colaborativa.

Don Omar había comentado también que el equipo de Daddy Yankee no lo demandó porque nunca firmó contratos por el supuesto concierto. Pero el video de Pina parte evidenciando el contrato con las firmas de los tres.

También resaltó que los preparativos fueron muy distintos a lo que dijo Landrón a El Chombo. "Don Omar no ensayó. Don Omar, un día antes, hizo el rundown frente a la silla. 'Esta canción no, esta canción sí. Yo dije 'bueno, señores, este tipo lleva un mes en el MET Pavillion de Guaynabo -no sé cuanto costaba eso- ensayando. Daddy Yankee dibujó la tarima con puntos, tapes, su espacio", explicó Raphy.

Tras cumplir con el primer show, llegó el momento de la polémica portada "Daddy Yankee noquea a Don Omar", momento sobre "el me dice 'mira esto, lo otro...'. Yo le digo 'papi, yo no tengo el control del periódico. Y tú no tienes ni publicista, Yankee tiene publicista y toda la vuelta. Tú has tratado mal a la prensa. La prensa no quiere saber de ti. Nadie quiere hacerte reportajes, tú no cumples, has quedado mal con todo el mundo. Nosotros estamos en contra de eso'. Eso fue un problema. Ahí ellos empezaron el roce".

Cuando llegó el momento de hablar de la gira, el productor dice que "nunca había visto un contrato de 14 millones de dólares en shows. Nunca. Don no lo quiso hacer. Teniendo la cuenta vacía".

Daddy Yankee vs. Don Omar | ¿Qué pasó con el Rey de Reyes en Viña del Mar?

Lo que pasó con The Kingdom, el colapso de la gira y luego el incidente en Las Vegas, aparentemente pusieron a Don Omar en contra de Raphy Pina. El productor dice que lo culpó de todo y desde ese momento empezó a hacerle la vida imposible.

Y como Chile no puede faltar en esta historia, el manager del Big Boss se dispuso a contar el tras bambalinas con las razones sobre el retraso que sufrió Don Omar en su llegada al Festival de Viña del Mar 2016, cuando le tocaba cerrar el evento, perdió los vuelos y terminó llegando recién a las 02:30 de la madrugada a la Quinta Vergara para hacer su show.

"Una de las cosas que me hizo, que lo pueden buscar o preguntarlo en la industria: Viña del Mar. Tenía que viajar a Viña del Mar a un concierto. Mi gente, por joderme. El tiene que salir, por ejemplo un 9 y no salió. Salió al otro día. Compró sus pasajes él, directo, con todo el Crew en Viña del Mar", contó Raphy.

Luego indicó que "compró sus pasajes y a que no adivinan qué pasó... Llegó tarde a la escala para Viña del Mar. Por joder. Él me escribe 'perdí el vuelo'. '¿Perdiste el vuelo? ¡No! Tú llegabas a las 8 y la escala salía a las 7. Tú sabías que eso no iba a pasar'. Lo tengo por escrito guardado. Me dice: 'eso es problema tuyo. Y si tú haces que no llegue a Viña del Mar yo voy a publicar que gracias a ti, no fui'".

"¿Saben lo que hice? Empecé a llorar también. Donde ninguno de ustedes ha estado viéndome sufrir como un hijo de pu**. Empecé a llorar. No sabía qué hacer. El tipo me amenazó, era mi culpa, por texto. Así que busqué un avión privado ¡pa' Chile, papi!".

"Me lo consiguió Ciego, gracias a Dios. El (manager) de Nicky Jam me dice 'mira, papi, conseguí a alguien. Son 100 mil (dólares). Y yo me ganaba 20 mil de ese party. Él (Don Omar) me dijo que lo tenía que pagar yo. Y qué yo hice. Ninguno de ustedes, los que hablan en las redes puso un peso. Lo puse yo, puse 100 mil dólares, que nunca me había montado en una avión pagando eso", recalcó Pina.

Pero eso no era todo: "Pagué el avión, llamé a la gente de Wisin, él estaba ese día, para que cantara antes, que me hiciera el favor. Porque él (Don) iba a llegar para la foto final. Búscalo en Youtube, que llegó tarde, que subió una foto en un avión privado. Ni gracias. Yo dije 'si da gracias, me calmo'. El malote. Pagué 100 mil dólares para que mi reputación no se jodiera. Aunque no tuviera reputación".