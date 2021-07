¿Qué pasó entre el Dr. Cristian Arriagada y la actriz Daniela Nicolás? Viudo de Javiera Suárez aclara controversia tras contraataque de Cecilia Gutiérrez

Después de que Daniela Nicolás confirmó al un medio de circulación nacional su relación con el viudo de Javiera Suárez, el doctor Cristián Arriagada desmintió repentinamente y por Instagram haber tenido un romance con la actriz. Y si bien buscó quitarle el piso a una información revelada por Cecilia Gutiérrez, la misma periodista dejó en evidencia su paso en falso y luego el médico tuvo que reconocer que sí mantuvo un vínculo con la representante de Chile para Miss Universo recientemente.

Todo partió después de que el programa de Instagram Que te lo digo apuntó que Daniela Nicolás era la misteriosa mujer con la que Arriagada había tenido un affair, tras el fallecimiento de su esposa.

Luego, la misma actriz confirmó en declaraciones a LUN que "nos conocimos por amigos en común", empezaron a salir a mediados de 2020 y el romance se extendió hasta al menos mayo de 2021, porque "ya no estamos juntos", admitió Daniela. "Hace tres meses".

Tras esto, la usuaria @jfmolinacortes llegó hasta el Instagram de Arriagada para consultarle: "¿Es verdad lo que dijo la Cecilia Gutiérrez? ¿Qué estabas con Daniela (Nicolás), pero coqueteabas con otras? Si es así, que mal de tu parte. Ella no se merece eso".

Ante lo que el médico reaccionó desmintiendo tanto la relación con Nicolás como los dichos de Gutiérrez: "Ambas cosas son mentira".

"Cómo? Nunca estuviste con Daniela?", le replicó @jfmolinacortes. Pero ya no obtuvo más respuestas.

Cristián Ariagada desmiente relación con Daniela Nicolás en su Instagram.

En tanto, Daniela Nicolás vivía su propia vorágine de preguntas, respuestas, críticas y todo tipo de consecuencias por la exposición pública que le había dado el destape de su romance. Pero ya no quería más guerra, así que lanzó una serie de tuit en los que terminó desahogándose sobre la situación.

"Cuando una persona por más que sea pública, cuida y protege su vida privada, debería haber un tema de respeto ahí. No por salir en la tele tienen derecho a meterse en temas de los que yo no hablo porque los guardo para mí", partió diciendo.

Para luego recalcar que "no se imaginan el daño que provocan metiéndose en la vida personal de uno".

Los tuit de Daniela Nicolás tras confirmar su romance con el doctor Cristian Arriagada.

A eso, Daniela luego añadió un mensaje indirecto que publicó por medio de las historias de su Instagram, justo después de que se conoció el desmentido.

Era la clásica frase "Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro", que acompañó del hashtag #Mood.

La quemante historia de Daniela Nicolás, en medio de la atención mediática por la relación con el doctor Cristian Arriagada.

Ya en la jornada del viernes, entra en escena Cecilia Gutiérrez, quien al ver el desmentido del doctor, decidió devolver el fuego y la acción fue prácticamente un misil de evidencias que dejaban expuesto todo lo contrario de lo que había dicho Arriagada.

"Quiero referirme a esto... Porque me parece impactante. Que me desmienta me da lo mismo, porque cuando lo hacen, el tiempo me da la razón. Pero que niegue a su ex polola es feísimo y peor que andar de picaflor", publicó en sus historias Cecilia, para luego añadir: "en febrero, el doctor y Daniela se fueron de vacaciones y él le presentó a su familia".

Entonces, expuso fotos que confirmaban que habían estado en el mismo lugar turístico. Además de confirmar que "ella lo acompañó en la conmemoración del cumpleaños de Javiera (Suárez) en diciembre pasado".

Las historias de Cecilia Gutiérrez sobre la polémica por el romance entre el doctor Cristian Arriagada y la actriz Daniela Nicolás.(1)

Las historias de Cecilia Gutiérrez sobre la polémica por el romance entre el doctor Cristian Arriagada y la actriz Daniela Nicolás.(2)

Las historias de Cecilia Gutiérrez sobre la polémica por el romance entre el doctor Cristian Arriagada y la actriz Daniela Nicolás.(3)

Atrapado por su propio pasado y con las evidencias a vista del público, al doctor Arriagada no le quedó alternativa más que entregar una sincera declaración con la que busca zanjar el tema. El mensaje emanó desde su propio Instagram y allí retiró la negación de la relación con Daniela, además de aclarar su estado actual.

"Se ha hablado mucho de mi vida privada en este último tiempo, y si bien yo había decidido no hacer comentarios, creo que hoy ya requiere de una aclaración", partió indicando el especialista.

Para luego lanzar la bomba: "en el proceso de rehacer mi vida, salimos con Daniela Nicolas, a quien respeto y quiero mucho. Fue una etapa de crecimiento muy positiva en mi vida y la agradezco".

"Nunca va a ser fácil volver a enamorarse después de una pérdida, pero para superar el dolor hay que volver a confiar", admitió de paso.

Eso sí, "actualmente no estoy en una relación con nadie. Entiendo y acepto lo que implica la exposición mediática y lamento mucho que se haya malinterpretado lo que escribí. Pido disculpas especialmente a la Dani y su familia si mi error les generó un dolor".

El remate de la declaración vino con un "espero esto ayude a aclarar los malentendidos".