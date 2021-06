Daniela Nicolás comparte emotiva reflexión por su cumpleaños: "Me siento una agradecida y afortunada por cada momento vivido"

La actriz y representante chilena del Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, compartió un reflexivo mensaje por su cumpleaños.

En su cuenta de Instagram, Nicolás señaló: "HOY ESTOY DE CUMPLEAÑOS!!!! Es extraño cómo van pasando los años y la definición de este día cambia. Hoy para mí significa darle una vuelta al año que pasó y aprender de lo vivido, revisar en mi mente los aprendizajes, experiencias, momentos. Quienes llegaron y quienes se fueron. Qué me queda por mejorar y aprender. Qué tengo que seguir potenciando".

"Los últimos años la misma vida me ha enseñado tanto.. Sobre todo a disfrutar cada momento, a aprovechar las oportunidades que se nos dan. A solo arrepentirnos de las cosas que no hacemos, a vivir la vida que es ahora!!!!!!

"Me siento una agradecida y afortunada por cada momento vivido, por tener una familia increíble que están conmigo siempre, por mis amigos que son de esos amigos incondicionales, por mi perro Milo que adoro, por ustedes que me llenan de amor todos los días con sus mensajes, y por mí porque me siento orgullosa de la persona en la que me he convertido", señaló.

Daniela-Nicolás

Hace algunos días la intérprete anunció que llegaría a la pantalla de TV+, en donde integrará el programa "Mucho Más VIvi", que conduce Vivi Kreutzberger.

En aquel momento señaló: "Estoy muy feliz de contarles que pronto estaremos en las pantallas de @tvmas.tv con este tremendo programa de entretención @masviviquenunca acompañándolos en sus casitas para reírnos y pasar un buen rato!!!!".