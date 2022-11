Barbie revela que papel tendrá Will Ferrell en la nueva película sobre la icónica muñeca

Barbie es la muñeca que muchas tuvimos y disfrutamos en nuestra infancia. El juguete para niñas marcó un boom en los años 90 y 2000. De ese mismo modo, el éxito impulsó a sus creadores lanzar distintos formatos como Barbie Sirena, Barbie Piscina, etc, entre muchísimas más. Pero el legado de Barbie está lejos de irse ya que la muñeca tendrá su primer película protagonizada por estrellas de Hollywood, entre ellos Will Ferrell.

¿Cuál será el papel que interpretará Will Ferrell en la cinta de Barbie?

Will Ferrell será un malvado CEO de Mattel, por tanto, nada más ni menos que el villano de la cinta. En una conversación con Wall Street Journal Magazine, el actor describió a su personaje como "insensible" y "raro", al tiempo que calificó la película como una mezcla de formas artísticas altas y bajas.

"Es, en mi humilde opinión, el máximo ejemplo de arte alto y arte bajo. Es un encantador homenaje a la marca y, la vez, no podría ser un filme más satírico", continúa. "Es un asombroso comentario sobre el patriarcado masculino y el papel de las mujeres en la sociedad y por qué se critica a Barbie y, sin embargo, todas las niñas todavía quieren jugar con Barbie. Vaya, cuando lo leí, me dije: 'Esto es fantástico'", declaró Will Ferrell.

Pareciera que la cinta no tiene tintes infantiles si no que aborda realidades sociales, todo ello al mismo tiempo que muestra un sentido homenaje al juguete más famoso de la historia con sentido del húmor irónico y disruptivo.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Barbie la película?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad.

¿Cuál es el reparto de Barbie la película?

El elenco de la cinta es el siguiente.

Margot Robbie (Barbie), Ryan Gosling(Ken), Will Ferrell (Toy Company CEO), Emma Mackey, Issa Rae, America Ferrera, Michael Cera, Kate McKinnon, Hari Nef, Emerald Fennell, Rhea Perlman, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Ariana Greenblatt, Connor Swindells, Ana Kayne, Sharon Rooney, Kingsley Ben-Adir, Luke Mullen, Alexandra Shipp, Scott Evans, Jamie Demetriou y Marisa Abela.

¿Cuándo se estrena Barbie la película?

El estreno en Chile es el 23 de julio de 2023.