Otra polémica acaba de desatar el productor puertorriqueño Alex Gárgolas, quien volvió a realizar declaraciones en sus redes sociales. Esta vez burlándose por la situación actual de Chile respecto a los incendios que azotan la zona centro-sur del país. Descubre cuáles fueron sus dichos y declaraciones en el siguiente título.

¿Qué es lo que dijo Alex Gárgolas sobre la situación de Chile?

Todo se publicó a través de un vivo desde su cuenta de Instagram, el boricua comenzó a lanzar comentarios despectivos contra los artistas nacionales del género urbano, paralelamente cuando recibía mensajes de seguidores chilenos.

“Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, poh”, dijo en un tono irónico Gárgolas.

Durante ese contexto, el productor realizó un comentario ofensivo y sin prudencia respecto a la sensible situación que está pasando en Chile y los incendios a causa del monocultivo ocasionado principalmente por las empresas Forestales y además, se burló del difícil momento que enfrentan cientos de familias chilenas.

“Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh”, fueron las desconsideradas palabras que desataron las críticas hacia el productor de música.

Críticas a Pablo Chill-e

Tras viralizarse los dichos del live, los usuarios de internet compartieron los comentarios del boricua. Incluso el cantante nacional Pablo Chill-E se refirió respecto a los dichos de Gárgolas.

“Yo no soy de desearle el mal a nadie, pero Alex Gárgolas, hijo de la maraca ojalá que se te queme la casa, ojalá le pase algo a un familiar tuyo, perro chuchemadre y que quedes sin nada. Ojalá te pase algo brigido” (sic), expresó el intérprete de Jaguar.

Y agregó: “Esta huea ya no tiene nada que ver con la música, con que la gente te tiré la pelá’, con que la gente se burle de ti y te humillen por las redes sociales, eso ya no tiene nada ver. Burlarse de la gente y de los incendios, esa huea ya es maldad. Ojalá Diosito te castigue” (sic).

Parece que hay personas que no tienen consideración. Esperamos que las personas que no tengan respeto puedan aprender a praticarlo.