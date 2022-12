RBD finalmente se reunirá el 2023 con un esperado evento titulado "Y Soy Rebelde Tour", con la cual la exitosa banda mexicana regresará a los escenarios luego de su separación el 2008. A pesar de que casi todos los integrantes confirmaron su participación, hubo uno de los miembros que mantuvo el silencio tras el anuncio.

¿Por qué Poncho Herrera no se suma al reencuentro de RBD?

Por lo mismo, los fans rápidamente dedujeron que Poncho Herrera no sería parte de la esperada reunión. El actor no participó en los movimientos en redes sociales, tampoco publicó el video revelando la noticia y tampoco cambió su imagen de perfil en Instagram por el escudo de la banda.

Sin embargo, la pista principal que revela que no será parte del esperado reencuentro es que el intérprete no aparece en el registro promocional del evento. A pesar de que no realizó declaraciones inicialmente, tras días de silencio, Herrera decidió alzar la voz y entregar los motivos del por qué no será parte de la esperada reunión.

"Voy a estar trabajando, amigos", expresó en Despierta América, de Univision. "Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo".

Luego agregó: "Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido, y seguiré agradecido. Simple y sencillamente, estoy feliz por los proyectos que tengo ahorita y creo que una cosa no va peleada con la otra".

¿Quiénes serán parte de la reunión de RBD?

Los integrantes que sí confirmaron su presencia en el gran evento son Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckerman, Anahí y Maite Perroni,

El anuncio fue realizado por las redes sociales de la banda y de los integrantes con un video de la serie Rebelde en donde Mía (Anahí), le decía a sus compañeros que le gustaría regresar en el tiempo para que volvieran a estar como antes.

Diego (Christopher) le dice que no pueden retroceder al pasado, pero quizás sí pueden detenerlo por un momento. Imágenes actuales de la reunión de la banda comienzan a aparecer, en donde los integrantes se abrazan muy emocionados.

¿Qué es Soy Rebelde World?

La banda aún no ha revelado en qué consiste la reunión, sin embargo, entregaron una fecha en la cual se revelará la gran noticia a los fans de todo el mundo. El próximo 19 de enero, la agrupación anunciará en qué consiste el esperado evento.