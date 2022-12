RBD entregó una emocionante noticia para sus millones de fans en todo el mundo: La exitosa banda mexicana se volverá a reunir el 2023. Sin embargo, a pesar de la alegría que causó la noticia en sus seguidores, no todos sus integrantes estarán presentes en el reencuentro

¿Por qué Poncho Herrera no será parte de la gira?

Hasta el momento no se saben los motivos de su ausencia, la cual tampoco ha sido confirmada por él. Pero todo apunta a que no será parte del esperado evento titulado "Y Soy Rebelde World". El actor no participó en los movimientos en redes sociales, tampoco publicó el video revelando la noticia y tampoco cambió su imagen de perfil en Instagram por el escudo de la banda.

Sin embargo, la pista principal que revela que no será parte del esperado reencuentro es que el intérprete no aparece en el registro promocional del evento.

La noticia sorprendió a los fans, quienes dejaron molestos mensajes en las redes sociales de Herrera, reclamándole por no asistir a la esperada reunión.

¿Quiénes serán parte de la reunión de RBD?

Los integrantes que sí confirmaron su presencia en el gran evento son Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckerman, Anahí y Maite Perroni,

El anuncio fue realizado por las redes sociales de la banda y de los integrantes con un video de la serie Rebelde en donde Mía (Anahí), le decía a sus compañeros que le gustaría regresar en el tiempo para que volvieran a estar como antes.

Diego (Christopher) le dice que no pueden retroceder al pasado, pero quizás sí pueden detenerlo por un momento. Imágenes actuales de la reunión de la banda comienzan a aparecer, en donde los integrantes se abrazan muy emocionados.

¿Qué es Soy Rebelde World?

La banda aún no ha revelado en qué consiste la reunión, sin embargo, entregaron una fecha en la cual se revelará la gran noticia a los fans de todo el mundo. El próximo 19 de enero, la agrupación anunciará en qué consiste el esperado evento.