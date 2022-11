En una movida completamente inesperada, Millaray Viera reveló este miércoles que tomó la decisión de abandonar Chilevisión para forjar un nuevo destino, o al menos así lo dejó entrever en un emotivo post de Instagram donde contó la decisión.

La hija de Gervasio hasta ahora se desempeñaba como conductora del exitoso programa de talentos Yo Soy y también animadora del espacio del fin de semana conocido como Sabingo.

La decisión de Viera se hace efectiva después de haber trabajado durante cuatro años en la estación instalada en ex Machasa y por el momento su futuro en la pantalla se mantiene como incierto.

¿Por qué Millaray Viera se va de Chilevisión?

"Quería contarles que tomé la difícil decisión de dejar el canal que ha sido mi hogar durante los últimos cuatro años, en busca de nuevos desafíos y nuevos horizontes profesionales", postuló en primera instancia en la publicación con la revelación.

Aunque por otro lado admitió que "siento una profunda emoción, y harta pena, por dejar de compartir todos los días con los equipos que han sido mi familia durante estos últimos cuatro años. Junto a mis amigos de Sabingo y Yo soy vivimos momentos inolvidables, tanto en lo personal como en lo profesional: tantas largas jornadas de grabación, tantos viajes por todo Chile, tantas risas y tantas experiencias, hermosas y también difíciles, que quedarán siempre en mi memoria".

"Fui muy feliz en este lugar gracias a ellos, y todo lo que hoy soy profesionalmente, todo lo que he aprendido y lo que he crecido en estos años, se lo debo antes que nadie a mis compañeros, que, con su cariño, paciencia y generosidad, me ayudaron a encontrar mi camino".

"Los voy a echar mucho de menos, a todos: a mis amigos de producción, cámaras, audio, maquillaje, vestuario, limpieza, los conductores de las van y tantos otros. A todos ustedes, compañeros, me los llevo en un lugar muy especial de mi corazón", sentenció.

Rostros como Juan Pablo Queraltó, Jean Philippe Cretton, María Luisa Godoy y Julian Elfenbeik, inmediatamente le dedicaron sentidas palabras a Millaray.

"Me siento privilegiada por ese cariño que ustedes me entregan, y espero seguir contando con él en lo que viene de aquí en adelante", dijo sobre sus compañeros y sobre el público.