Millaray Viera buscaba una sesión rápida para tratar su tortícolis, por lo que estaba esperando al Hombre del Tiempo, Eduardo Sáez, para una sesión quiropráctica cuando concluyera su participación en Contigo en la Mañana este viernes.

"Estaba esperando que Edu se desocupara aquí, porque él es el componedor de huesos de este canal. Ando con una tortícolis terrible y quería que me arreglara el cuello", explicó a los presentes cuando apareció en el espacio ocupado por el programa en Machasa.

Lo que la animadora de Sabingo nunca vio venir fue que terminaría en el set del matinal, con Sáez tramándola en cámara y provocando la curiosidad de Julio César Rodríguez.

Y es que si bien Eduardo es uno de los responsables de los reportes meteorológicos del canal, también es quiropráctico, por lo que sus propios compañeros apelan a sus servicios, cuando tienen problemas de este tipo.

Ya que la conversación se comenzó a extender, finalmente Viera accedió a una sesión en vivo, mientras que el equipo del programa adornó con plantas y una mesita para seguir el juego y preparar el ambiente.

Millaray entonces comenzó a explicarle lo que ocurría: "Mira, me duele acá todo el lado izquierdo, lo tengo como agarrotado, mal, mal, no me puedo mover. Acá estoy un poco más tiesa y tengo que ir a grabar, por eso te estaba esperando".

Sáez procedió a revisarla, mientras Julio César Rodríguez le preguntó a Viera si estaba muy estresada.

"No po si aquí nos hacen trabajar poquito", le respondió Millaray, cuando repentinamente la Eduardo hizo lo suyo: "¡Ah conch...", lanzó la animadora.

"No es por meterte miedo, pero me hizo esto y me dolió, pero después me dejó rajado dos días", le advirtió Julio César.

En tanto, Eduardo explicó que "le estoy soltando la musculatura porque en el fondo esto está muy duro, para que la gente entienda". Esto antes de concretar una nueva maniobra sobre el cuello de Viera: "¡Ah conch...!", soltó de nuevo la animadora.