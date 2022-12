José Antonio Neme vs. Claudio Reyes | La teleserie no para: ¿Cómo se generó la pelea entre el periodista y el comediante?

Claudio Reyes está enfrascado en un fuego cruzado de declaraciones con el periodista José Antonio Neme, después de las declaraciones del comediante en un programa online.

Todo partió con el diálogo que Reyes sostuvo con Ricardo Delgado, conductor de El Facho Cola, donde se dirigió "al hue** del Mega que está con la Karen, la señora del MEO".

"Se fue al chancho tu socio. Se fue al chancho, hue**. Le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás. No, está demasiado... tú sabís que yo no soy homofóbico o no sería amigo tuyo, pero ya me enferma", continuó en declaraciones que se dieron a fines de noviembre.

Además, insistió en que "a mí me gusta el hue**, porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan mara** que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto".

"¿Tú te refieres a Neme?", consultó Delgado. Ante lo que Reyes le espetó: "No nombremos a hue**, quédate callado. Si sabís a quién me estoy refiriendo y la gente también sabe".

La reacción de Neme no se hizo esperar y el rostro de Mega se tomó un momento en Mucho Gusto para dirigirse directamente al hombre tras Charly Badulaque, para disparar de vuelta.

"Quiero tomarme 30 segundos antes de irnos a las noticias. Es muy cortito. Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes que públicamente reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este", alertó al aire.

Y a eso sumó que: "Como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho, le voy a mandar tres o cuatro recados al señor Claudio Reyes. Primero, estoy bastante viejo y peludo, señor Reyes, como para tener que dar explicaciones sobre las personas con las que yo me acuesto o con quién me acuesto".

"Si tanto le perturba mi personalidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas: o buscar ayuda médica o aprender a utilizar el control de remoto".

"Y un saludo al guarén que él usa ahí -señalándose el pecho-, que debe ser por lo que lo recordamos todos los chilenos, que es lo más notable que ha hecho en su carrera: equilibrar un roedor sobre el hombro", zanjó el periodista.

José Antonio Neme vs. Claudio Reyes | ¿El comediante defendió al guarén?

Lejos de terminar, la teleserie no se quedó ahí. Claudio Reyes contraatacó, por medio de otro de los programas en línea de Delgado: Viernes Troll.

Allí, cuando el actor escuchó el nombre del periodista, sostuvo que "me suena ese nombre, pero me huele a chanta eso sí... eso sin llorar esto".

"¿Tú sabías que en la comunidad gay detestan a este periodistucho? (...) Me enteré durante la semana, con todo el apoyo de mis amigos gay que tengo desde hace años (...) Me dijeron que era arrogante", continuó.

"Yo dije ese día que me caía bien, y lo dije en el programa ese día, lo encontraba inteligente y asertivo, pero se me cayó como las torres gemelas. Yo he conocido verdaderos hombres en la comunidad gay. Hue... decentes, honorables, con principios y valores, que le han puesto la patá en la raja a varios amigos hetero que he conocido y son unos chantas de mier**".

De acuerdo con el comediante, desde este mismo grupo emanó el comentario sobre que "el actuar de estos zurdos progre es justo como lo hizo este periodistucho. Justo. Tal Cual. Lo que quieren es acallar las voces disonantes, a los que no piensen como ellos ni digan lo que quieren escuchar".

"Yo emití una opinión y soy libre de decirla gústele a quien le guste (...) que no me venga a faltar el respeto ni ser peyorativo conmigo, porque no lo he sido, hasta ahora", subrayó.

Antes de cerrar, defendió al guarén de Badulaque. "Si él tuviera un poquito más de inteligencia buscaría en ese mismo canal donde está él y donde le pagan un suculento sueldo. En el año 2000, ese guarencito con un hue** con bigote y peluca larga, marcaron los primeros rating en ese canal, lo cual me valió tener eventos en todo el país".

Hasta el momento, Neme no ha devuelto el fuego.