El ex Los Venegas despotricó contra la ex Club de la Comedia incluso sin ver la rutina.

"No tengo estómago": La iracunda reacción de Claudio Reyes a fallida rutina de Nicloux en Olmué

Claudio Reyes se ha convertido en una nueva especie de Patricia Maldonado y cada cierto tiempo despotrica contra el rostro que cobre relevancia pública. Así fue que en esta oportunidad canalizó los dardos en dirección a Nathalie Nicloux, tras su fallida presentación en el Festival del Huaso de Olmué 2023.

¿Qué dijo Claudio Reyes sobre Nathalie Nicloux?

Fue por medio de la ventana que tienen en el programa online Viernes Troll, que el actor afiló la lengua y despotricó contra la comediante.

"No tengo estómago para toda esta gente. Ya los conozco, ya los he visto. Son activistas de izquierda pagados por la izquierda. No son más que eso", postuló en primera instancia, tras confesar que ni siquiera vio el espectáculo, porque andaba paseando.

En complemento, advirtió que "llega la altura de la vida en que quiero ver lo que a mí me gusta, quiero disfrutar de lo que a mí me gusta".

Más tarde cuestionó a la ex Club de la Comedia por su mención al dictador Augusto Pinochet, sosteniendo que "quien no habla de Pinochet no triunfa, salvo esta mina que cuando era chistosa, ya era súper fome".

"Cómo no iba a sacar al tata si le ha dado de comer tantos años a estos hue... de la izquierda. Cómo no lo iba a sacar a ella", postuló.

Antes de cerrar, Reyes amplió su rango objetivo y también disparó contra el resto de los comediantes, indicando que "estos predican como Marx, pero viven como Farkas. ¡Chantas!".