Pancho del Sur tuvo un duro encontrón en pantalla con Claudio Reyes: "Hace una apología a la cocaína"

Este miércoles, el actor Claudio Reyes criticó la rutina de Ernesto Belloni en el Festival de Viña del Mar, manifestando que lo encontró "patético, no hubo humor, hubo unas escenas patéticas" al matinal Hola Chile de La Red.

Al ser consultado por la reacción de su colega, Pancho del Sur, tras el éxito de Belloni, Reyes dijo que "ni lo nombro a ese caballero porque es yeta (mala suerte). Hay que tomar las cosas de donde vienen".

Ahora, el actor abordó sus dichos en Bienvenidos, de Canal 13, donde calificó a Pancho del Sur de "pésimo humorista", y que escribía "inspirado". "Escribía muchos chistes, como 100. Empezaba a trabajarle muy rápido la cabeza, no sé por qué sería", dijo.

La respuesta de Pancho del Sur llegó como misil: "Claudio Reyes hace una apología a la cocaína con lo que está diciendo, con la inspiración... Tus vicios no los metas con otras personas. Tienes que ser más claro y más hombre para decir las cosas. Una de las razones por las que dejé de trabajar contigo fue por tus vicios. Te lo digo de corazón. A mí me pueden hacer exámenes de pelo, de sangre y no tengo nada", dijo en el matinal de Canal 13.

Las palabras de Claudio Reyes en La Red:

Las palabras de Claudio Reyes en Canal 13:

Las palabras de Pancho del Sur en Canal 13:

