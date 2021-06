Ernesto Belloni recuerda violento accidente sufrió por su sonambulismo: "Me tiré de una ventana"

El comediante Ernesto Belloni estuvo presente en un nuevo episodio de "La Divina Comida" en donde habló sobre un accidente que tuvo mientras estaba en estado sonámbulo. Entre los invitados se encontraban el conductor Checho Hirane, la influencer Nicole Putz y la deportista Francisca Crovetto.

Cuando le tocó ser anfitrión, el intérprete de "Che Copete" recibió de regaló un pijama en cual viene con una soga para amarrarse a la cama, que dio paso para que el humorista explicará el por qué del obsequio.

"Yo de verdad soy sonámbulo, soy sonámbulo peligroso, ósea de tirarme por las ventanas", comentó el humorista.

Señaló que cuando tiene que viajar lleva una soga para poder amarrarse a la pata de la cama y así evitar incidentes.

Belloni recordó que hace algunos años sufrió un fuerte accidente debido a esto donde sufrió una caída a gran altura mientras se encontraba en Viña del Mar. "Gracias a Dios no más de dos pisos"

"La primera vez me tiré de una ventana durmiendo, el único problema es que estaba cerrada y yo con la desesperación me tiré y todo cortado”, reveló.

Agregó que “Me caí arriba de unos matorrales, ahí no me pasó nada. Yo me acuerdo que salí disparado”, señaló causando el impactó de los invitados.