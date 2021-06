Checho Hirane sobre Felipe Camiroaga: "Fue mi gran amigo, pero fue una amistad secreta"

El conductor de "Café Cargado" Checho Hirane estuvo presente en el más reciente episodio de "La Divina Comida" junto a Nicole Putz, Ernesto Belloni y Francisca Croetto, donde sorprendió a los presentes al hablar de su profunda amistad con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

El conductor comenzó señalando: "Felipe Camiroaga fue mi gran amigo, era una amistad de esas amistades secretas, no andábamos para todos lados. El me llamaba y me me decía 'tengo ganas de comer comida árabe, dile a la Anita que me preparé' ese nivel de confianza teníamos".

Señaló que se conocieron por un amigo en común, así mismo recuerda que le regaló un perro San Bernardo al conductor del Buenos Días a Todos al cual le puso "Checho" en venganza porque la mascota del animador de La Red se llamaba Felipe "él siempre estuvo indignado con que se llamara así”, comentó.

Accidente de Juan Fernández

El accidente del C-212 Aviocar de la FACh de 2011, también conocido como tragedia de Juan Fernández se produjo el 2 de septiembre de 2011, en el fallecieron los 21 tripulantes en donde se encontraba un equipo de TVN, en ellos el conocido animador de Televisión Felipe Camiroaga y el fundador de Levantemos Chile, Felipe Cubillos.

Hirane relata que Felipe Cubillos, era panelista de su programa radial y lo invita al viaje a Juan Fernández, al preguntarle el día se da cuenta que no podrá asistir. "lamentable me había comprometido con una fundación a ir a Farellones, que se jugaba un campeonato de golf nieve, es una cosa curiosa"

"Felipe Camiroaga se entera de esto y me dice: `hue** váyanse a mi departamento con Viviano Castelló", cuando el Casa 212 desaparece “Viviano sube a Farellones y me dice 'te esperó allá', por qué yo tenía un programa, ya yo me voy más tarde".

Señaló que luego vio las noticias y se enteró de lo sucedido. "Ahí quedó la cagá, se me fueron dos amigos, Felipe Camioaga y Felipe Cubillos que yo los quería mucho. Yo la verdad hice el duelo solito, no quise salir en la tele, fui al funeral por un tema de respeto, por que fue un show. Perdona que te diga pero lo que querían mucho a Felipe no disfrutaron tanto con la mediatización que hicieron de su funeral. Sufrí mucho con lo de Felipe, pero lo sufrí en silencio", concluyó señalando.