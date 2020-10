Video: Hermana de Felipe Camiroaga recuerda al animador en su cumpleaños: "Te extraño"

Incluso antes de perder la vida en el fatídico accidente del avión CASA 212, Felipe Camiroaga era uno de los animadores más queridos de la televisión nacional. Su partida causó mucho dolor en el mundo del espectáculo, pero por sobre todo en el público que lo veía sagradamente todas las mañanas en el matinal Buenos Días a Todos por allá en 2011.

Cada año que pasa, el ex rostro de TVN es recordado con mucha nostalgia en el aniversario de su muerte, el 2 de septiembre, y también en el día de su cumpleaños, el 8 de octubre.

Es por ello que este día el “Halcón de Chicureo” ha sido homenajeado en redes sociales con emotivas publicaciones: hoy cumpliría 54 años de vida.

Uno de los post más comentados durante esta jornada ha sido el de su hermana, la presentadora de TV española Paola Bontempi.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su hermano con un conmovedor video donde se reencuentran en un aeropuerto en un capítulo del programa. En dicho registro se escucha la voz del querido animador diciendo: "¿Qué tengo que ver yo en todo esto?... Es mi hermana".

El mensaje de Paola Bontempi a Felipe Camiroaga





Además del video que subió en stories, la comunicadora compartió un video de su participación programa “Animal Nocturno”, al que asistió directamente desde España.

“Hoy mi hermano Felipe cumpliría 54 maravillosos años .Te quiero, te extraño, te celebro. Te llevo en mi corazón y te encuentro cada día en los jardines de mi memoria. Comparto un mini fragmento de uno de los momentos más importantes y especiales de mi carrera y de mi vida: compartir con él para su programa “Animal Nocturno”, escribió junto al clip.

“Primero vino a España a hacerme un reportaje, estuvo en mi programa de TV, me acompañó al rodaje de “Oscar, una pasión surrealista” y luego me invitaron a Chile y me entrevistó en su programa en TVN. Lo pasamos de maravilla! Una experiencia simplemente preciosa!!”, recordó con nostalgia.