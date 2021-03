Ernesto Belloni se reinventa durante la pandemia: "Trabajé durante 50 años y fui super previsor"

La crisis sanitaria a afectado a todos los rubros, pero sin dudarlo uno de los más perjudicados han sido los artistas, quienes debido al cierre de sus espacio de trabajo han tenido que reinventarse para poder mantenerse económica en tan críticos momentos.

El humorista nacional Ernesto Belloni también conocido como "Che Copete", habló acerca de esto con "Las Últimas Noticias" en donde contó como ha pasado los meses de pandemia.

El comediante señaló que siempre ha sido ahorrador y provisorio. "Cuando trabajaba de manera más bien underground haciendo La Tía Carlina el trabajo era muy inestable. Una navidad no tenía que comprarles a mis hijos. Tuvo que vender un televisor Kioto en el persa Bío-Bío. Prometí que nunca más iba a pasar" indicó.

Belloni cuenta que vende un multivitamínico lo que ha ayudado a sus rentas en este tiempo. "Saqué un productor natural para la pandemia, el AN-X1 Control, es un multivitamínico que ayuda a controlar los estados nerviosos"

Acerca de como nació la idea, señaló que "Vi que la gente está desesperada por el encierro y la incertidumbre. Se lo conté a un amigo doctor y me recomendó tomar distintas vitaminas y magnesio. ¿Dónde lo conseguía? fui a un laboratorio naturista y me hicieron una cápsula que tenía todo eso. Me hizo bien durante un mes, dormía mejor y no abría a cada rato el refrigerador. Empecé a hacerlo en mayor cantidad para parientes y amigos y a los dos meses ya lo estaba vendiendo".

El humorista comentó que siempre ha sido ahorrador. "Trabajé durante 50 años y fui super previsor. Hice muchas inversiones en propiedades. Hoy día vivo de los arriendos".

Durante la pandemia se ha dedicado a escribir su nueva rutina. "Con la pandemia y después del Festival de Viña 2020 comencé a escribir un show nuevo con este cambio de humor más político. Todos los días lo leo y lo voy mejorando o empeorando. Siempre estoy trabajando en eso. Quiero hacerlo presencial porque uno goza con el público". concluyó el humorista.