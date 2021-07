"¿Pa’ qué me haces llorar hue**?” Ernesto Belloni se emociona al hablar de su familia

El humorista Ernesto Belloni estuvo presente en el nuevo capítulo de "Podemos Hablar" que reunió a conocidos ex integrantes del programa de humor "Morandé con Compañía", en donde conversaron distintos temas de su vida laboral y personal.

En ese contexto el humorista se refirió a su paso por el Festival de VIña del Mar el 2020. "Había una guerra entre las redes sociales y la realidad, que era otra (...) era complicado por las redes sociales, que me iban a funar, que las mujeres aquí... yo entré al escenario y no había nada como se decía en las redes sociales, había un cariño del público".

Sobre sus hijos, el comediante señaló: "Mis dos apañadores, a parte de mi esposa también, que no fue porque le dio nervios. Ella se tomó unas pastilla para dormir, porque ella venía perseguida por lo de las redes sociales”, reveló.

“Y estos fueron mis dos apañadores, quienes nunca perdieron la confianza, y los que hasta el día de hoy están conmigo”, agregó.

Luego visiblemente quebrado indicó: “Son las dos cosas más importantes de mi vida… y mi madre. ¿Pa’ qué me haces llorar hueón?”, bromeó.

“Son los que apañan, los que están siempre, de chicos. Para el Festival de Viña fueron los que me tiraban para delante. Nunca tuve dudas tampoco que me iba a ir bien, pero había como una campaña del terror entremedio”.

“Cuando terminó el festival, como salieron a defenderme. Yo siempre les enseñé a ellos que había que ganarle a la adversidad, siempre”.

Asimismo, agregó que era un festival histórico para él por todo lo que ocurrió al rededor del certamen, expresando que a pesar de eso él no podía "echarse para atrás"

El comediante señaló que se esmeró en tener una buena relación con sus hijos debido a que él no tuvo el mismo lazo con su padre. "No tuve un padre presencial. Yo conocí a mi padre a los 12 años, después murió cuando tenía 20”.

“Cuando me casé y tuve hijos, lo primero fue que mis hijos no tuvieran la falta que tuve yo, porque yo noté la falta de un papá. Entonces… mi vida fue para ellos, hasta el día de hoy y lo va a ser para siempre. Ya no me interesa nada más, ellos, mi esposa y mi mamá”, reveló visiblemente emocionado.