Smile ha causado gran sorpresa para los amantes del cine de terror. Una película que aún se encuentra en cadenas de cine y en diversas plataformas streaming ha causado el interés por una segunda parte. ¿Qué ha dicho Paramount al respecto?

¿Es una realidad Smile 2?

El final de la cinta Smile queda perfecto para comenzar una secuela, e incluso el relato puede dar alimento para una saga, ya que es de público conocimiento que ha sido planeada como el inicio de una nueva franquicia del cine de terror. Tras la fecha de Halloween la película ha causado atracción en los espectadores y podríamos llegar a ver una segunda parte mucho antes de lo que esperamos.

¿Cuál podría ser el argumento de Smile 2?

Cuando termina Smile deja con mucha claridad que la maldición no ha sido suprimida y que seguirá traspasándose a un nuevo grupo de personajes. Sin duda, Smile 2 continuará una relato muy similar a la de la primera parte, pero con un elenco distinto, como es de costumbre en muchas cintas del género. Aun así, necesitará algún elemento diferenciador para no ser un simple calco de la original.

Durante una entrevista para ComicBook, su director de Smile, Parker Finn, señaló que solo estará interesado en continuar la saga si la historia logra explorar contextos que no haya tratado. Además, no descarta hacer una secuela o producción spin off. Estas han sido sus declaraciones:

“No quiero recaudar solo por hacer algo que ya hice, exactamente de la misma manera. En un universo donde podría haber algún potencial, más historias que contar de Smile, me gustaría asegurarme de que hacer algo sorprendente y diferente y no lo que la gente esperaba después de la primera".