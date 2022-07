Esta semana HBO dio a conocer que el actor chileno Pedro Pascal, reconocido por sus papeles en The Mandalorian y The Book of Boba Fett, protagonizará una nueva serie y su coprotagonista será nada más y nada menos que David Harbour, estrella de Stranger Things.

La producción que se encuentra en desarrollo, tendrá como título “My Dentist’s Murder Trial”, y su trama estará basada en un caso real que ocurrió en 2011.

Steve Conrad será quien dirija el piloto, pero también se desempeñará como productor ejecutivo junto con Pascal, Harbour, Bruce Terris, Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Molly Allen y James Lasdun.

My Dentist’s Murder Trial | ¿De qué se trata la nueva serie de HBO?

La serie seguirá la historia real de la acusación contra el Dr. Gilberto Núñez por la muerte de su amigo Thomas Kolman, quien fue encontrado muerto en su vehículo en un estacionamiento.

El caso fue tan polémico que incluso fue tema de una nota del New Yorker titulado “El juicio por asesinato de mi dentista: adulterio, identidades falsas y una sedación letal”.

El año 2015, Núñez fue acusado de cargos por asesinato en segundo grado. La causa de muerte de Kolman fue dictaminada como envenenamiento.

My Dentist’s Murder Trial | ¿Cuándo se estrena en HBO?

My Dentist’s Murder Trial todavía no tiene fecha de estreno debido a que todavía se encuentra en las etapas iniciales.