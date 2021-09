La conocida actriz nacional Paz Bascuñán habló en el live de Instagram de las teleserie de Mega sobre su papel en la teleserie nocturna "Demente" en donde interpreta a Teresa Betancourt,

La ficción está en una etapa crucial debido a que recientemente reveló la identidad del villano de la historia, el secuestrador de Mateo y Melissa, que resultó ser Dante Covarrubias, el marido de Flavia y tío del menor.

La actriz adelantó que durante el presente mes se vendrán capítulos muy intensos. “Yo hacía las escenas con Pancho (Pérez-Bannen) y tenía una imagen del subcomisario como un tipo súper cariñoso, contenedor, bondadoso y empático, pero después vi la teleserie y tenía todo un lado B. Era bien bueno para sacar la voz más fuerte de lo necesario en la pega. Jamás lo imaginé, porque él con Teresa era diferente. Tenía la contención que no le ofrece Joaquín”.

Descubrimiento del villano

Sobre la gran revelación de la serie Bascuñán señaló que el personaje de Andrés Velasco, el secuestrador de Mateo, es "demasiado psicópata", lo que le ha producido un rechazo cuando leí el guión, incluso cuando veía al actor. "Cuando veía a Andrés en el canal, como que me caía mal. Me daba también un rechazo“.

“Es fuerte. Yo creo que debe ser interesante lo que le debe pasar a él, porque su personaje es muy maquiavélico y sórdido", luego agregó: "Es muy abrumador. Pasa algo, que como el espectador ya sabe, se vuelve una especie de cómplice suyo, y empieza a ver todo de una forma distinta”.

Señaló que es la primera vez que trabaja con el actor y que no se conocían anteriormente, pero formaron una buena relación. “Es un tipo muy agradable y divertido, muy distinto a lo que uno ve ahora en pantalla. Siempre te está haciendo reír, es un amor, alejado de este personaje tan oscuro“, concluyó.