Paz Bascuñán detalla las consecuencias que dejó en ella su rol en Demente: "Adelgacé, se me cayó el pelo..."

La actriz Paz Bascuñán compartió en sus redes sociales las consecuencias de su trabajo en la teleserie "Demente" que transmite Mega.

En la ficción la intérprete caracteriza a Teresa Bentacourt, la madre del pequeño Mateo quien es secuestrado en el primer episodio de la teleserie y cuya desaparición es el eje de la ficción

En su cuenta de Instagram la actriz compartió una imagen en donde se ve un gran moretón en su brazo. "Me topo con esta imagen y alucino con la naturaleza de nuestro oficio", comenzó señalando.

Luego agregó: "Por más que tu cabeza sepa que es ficción, tu cuerpo lo vive como real. Tan real que te quedan moretones de verdad y tu corazón se acelera realmente y te salen lágrimas reales y se te aprieta el pecho y te duelen las escenas porque interpretar el rol de una mujer que pierde un hijo, ES doloroso y también es real. Existe".

"En #demente abrí una pequeña puerta por la que me asomé a mirar que le puede pasar al cuerpo y al corazón de esa mamá".

Sobre cómo le afectó, la intérprete señaló: "Adelgacé, se me cayó el pelo, tuve insomnio y eso que me asomé bien agarrada a la manilla, porque mi cabeza sabía que era una ficción. Yo terminaba de grabar y me subía a mi bici y llegaba a mi casa a abrazar a mis críos."

"Abrazo con el más sagrado de los respetos a todas las #teresas"