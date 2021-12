La ex figura de televisión Patricia Maldonado utilizó sus redes sociales para referirse a los dichos del candidato presidencial Gabriel Boric quien la mencionó en una entrevista con meganoticias.

El candidato magallánico fue consultado sobre si consideraba que los comentarios de la ex presidenta Michelle Bachelet movilizará electorados en las votaciones, a lo que el Boric señaló: "Más que Paty Maldonado que está apoyando a Kast

La ex integrante de Mucho Gusto utilizó su programa online "Las Indomables" para referirse a lo sucedido. "Aún estoy absolutamente sorprendida, por no decir la palabra que está de moda, estoy en shock", comienza señalando en el video.

"Yo te quiero dar las gracias porque tú me pusiste en un lugar que no esperaba , fíjate que yo llevo dos años y tanto fuera de la televisión abierta. Tu sabes por qué me sacaron de la televisión, por ser pinochetista y por pensar distinto. Nadie desconoce que yo soy anticomunista, nunca lo he negado. Jamás. Mi versión es siempre la misma. Tú anoche me dejaste a una altura de dos presidentes de la república, de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos".

"Créeme chiquillo que me dio un placer enorme cuando escuché mi nombre en tu boca, lo que significa que cuando yo doy una opinión, pega preciso donde tiene que pegar".

"Te lo agradezco, jamás votaría por ti por supuesto, pero te lo agradezco", concluyó Paty Maldonado.

Revisa los dichos de Gabriel Boric y la respuesta de Patricia Maldonado a continuación.