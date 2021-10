Una sincera confesión realizó la figura televisiva, Patricia Maldonado, en el programa que conduce junto a Catalina Pulido a través de Youtube "Las Indomables".

En el espacio la también cantante se refirió a una situación que ocurrió hace poco en donde conversó sobre su estado laboral junto a dos mujeres que conoció en un evento. Maldonado reveló que hablaron sobre varios temas entre ellos la situación laboral actual.

"Ustedes están trabajando en este lugar, yo me imagino que ¿están recibiendo un sueldo?", le preguntó Patricia Maldonado a las muchachas, para luego señalar "Yo les puedo contar que yo llevo 2 años sin recibir un centavo", expresó.

Recordemos que la ex panelista de Mucho Gusto no renovó su contrato con Mega tras casi dos década en el canal. Esto sumado a la pandemia del coronavirus han dificultado que encuentre un ingreso estable. Recientemente Maldonado volvió a los escenarios con un café concert, pero debió suspenderse tras el problema de salud de Raquel Argandoña

"Yo no recibo de un canal, no recibo de los café concert porque recién hicimos una sola función", señaló la conductora de TV, para luego agregó: "No está la radio, porque todo lo cambió con la pandemia y con el asunto del 18 de octubre".