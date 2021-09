Catalina Pulido se enfurece y envía mensaje sin filtro a Me Late: "Esos picantes me tienen chata"

Se enojó y, tal como es su estilo, respondió iracunda porque "me sacaron los choros del canasto". Catalina Pulido se indignó con el programa Me Late, después de que abordaron su supuesta incomodidad de la actriz con la idea de seguir al lado de Patricia Maldonado en el programa de Youtube Las Indomables.

El programa de TV+ abordó este lunes los dichos en que Patricia Maldonado destruyó al programa The Covers. En medio de esa conversación fue que Sergio Rojas reveló que desde el círculo cercano de la actriz le revelaron que "está chata. Que trabaja hoy con Patricia Maldonado por un tema netamente económico, porque no tiene otra opción laboral".

Añadiendo que "incluso le ha pedido disculpas, la Cata Pulido, a personas que se han sentido ofendidas por los dichos de Maldonado y la excusa sería esta 'put* perdóname. Tengo que estar ahí porque no tengo más trabajo'".

A propósito de eso, Catalina Pulido se agitó en medio de Las Indomables y se lanzó con todo a decir: "Un saludo al programa de TV+ que día por medio me pelan. No tengo idea. Inventan cosas".

"Déjense de inventar hueás. De verdad que me están sacando los choros del canasto", continuó voraz Pulido, ante una sorprendida y descolorada Patricia Maldonado. "Tres picantes que yo... no sé, da lo mismo, Paty. Inventan cualquier hueá", añadió.

Maldonado, quien no tenía idea del tema al que se refería su compañera, ni siquiera pudo interrumpir, porque Pulido se mostró descontrolada desahogándose.

"No me conocen, no me han visto, no tienen ninguna cercanía conmigo, pero inventan. Yo sé que les subo el rating. Pero te juro que esos tres picantes me tienen chata", recalcó Pulido. "Sobre todo uno gordito, chico que se pone un jopo para verse más alto".

"Me tienen realmente harta, me tienen chata. Así que córtenla con la estupidez y me sacaron los choros del canasto. Me aburrí", concluyó Catalina, mientras sus contrapartes seguían sin entender.