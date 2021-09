La figura televisiva Patricia Maldonado regresó a la televisión como invitada del programa de conversación de Julio César Rodríguez“Pero con Respeto”, en donde habló sobre su salida de la televisión

En esa misma línea se refirió a la situación similar que vivieron sus ex compañeros de espacio José Miguel Viñuela, Lucho Jara y Karol Lucero.

Sobre el último la también cantante señaló. “"Era un cabro que pintaba para ser un excelente animador y comunicador. Yo todavía no me explico ¿qué cresta hizo ese cabro?, para haberlo acribillado de esa manera, no lo entiendo, no entiendo qué pasó", comenzó señalando.

"El caso de Karol Dance es el éxito de un muchacho que viene de un lugar modesto y llega a triunfar y se compra un Corvette, y eso como que hay cierta gente que dice 'no po, pero ¿porqué tiene ese auto?", contrastando su ejemplo con los futbolistas que también lucen sus lujosos autos”.

"¿Y por qué al futbolista no lo funai?, se han metido en cada forro, han manejado curados y por qué ellos sí pueden, eso es lo que no puedo entender, este doble estándar", enfatizó. .

Asimismo, indicó que no entiende la salida de el ex Yingo de la pantalla. "Todavía no me explico lo de Karol, creo que merece una tremenda oportunidad. Yo lo visualizaba como un gran animador de la televisión chilena porque es un muchacho educado, no es un ignorante, no es un tonto, es un cabro que se maneja bien".

"Él renunció antes que pasara todo esto, me consta, porque en mayo me dijo 'abuela, me voy', pero cuando vi los carteles 'que se muera Karol Dance', yo dije ¿pero qué pasó aquí?, ¿qué está fumando esta gente?", concluyó señalando.