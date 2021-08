"¡Ay, qué loca esa mujer!", así partió refiriéndose Sergio Rojas sobre Daniela Aránguiz, después de que la esposa de Jorge Valdivia aseguró que el periodista no tenía códigos y que, por lo mismo, nunca trabajaría con él.

La polémica ya estaba olvidada, cuando en el capítulo del programa de Instagram Que Te Lo Digo el periodista Hugo Valencia decidió revivirla al preguntarle directamente a Rojas por su parecer ante las palabras de la hermana de Rigeo.

La situación fue prácticamente enchufar un ventilador. Rojas se lanzó a comentar: "¿sabes por qué fue eso? Porque la otra vez, ella comenzó a hablar de una conversación privada que nosotros habíamos tenido y yo mostré un audio, que lo mostré acá incluso en el live, en el que decía 'yo, yo gano en un programa lo que voh ganai en cinco años'. Eso me dijo y yo lo mostré. Ella se súper enojó. No sé por qué se enojó, si me dijo que en un programa ella ganaba lo que yo en cinco años, uno tiene que hacerse cargo de sus palabras".

Ante la consulta de Hugo sobre si tenían buena onda, Sergio sostuvo que "no sé que le pasa a ella, es tan rara. De hecho, ella una vez me invitó a su casa, carreteamos, todo buena onda, me hizo una comida, feijoada..."

"Yo trabajaba con Rigeo, en En Portada. Entonces, ella -no me preguntes por qué- decidió invitar a todo el panel de En Portada me imagino que en gratitud porque trabajábamos con su hermano, como por la buena onda y ahí nos invitó a todos; pero fue muy chistoso. A las cuatro de la mañana esa era la jaula de la locas", contó también.

Daniela Aránguiz junto a su esposo Jorge Valdivia.

"¿Qué te pasa con que ella haya dicho que tú no tienes códigos?", apretó Valencia.

Entonces, Rojas arremetió con todo: "amiiiiiigoooo... Que tiene toda la razón. Toda la razón del mundo. ¿Sabes por qué, Hugo? Si tú me dices a mí, por ejemplo, 'ay, voh' roto, picante, ordinario, cuma'. Yo en algún momento te lo puedo decir 'Hugo, ¿te acuerdas cuando una vez me dijiste que yo era roto, picante, ordinario, cuma?'. Porque tú tienes que hacerte cargo de tus palabras también, poh".

"Si en un momento ella me dice 'yo gano en un programa lo que voh ganai en cinco años', yo digo 'bueno, que se haga cargo poh'. Y que se haga cargo, porque ella podría haber dicho 'sí, es verdad. Es lo que me tocó'", sostuvo Sergio.

Eso, para luego ser interrumpido por Valencia, quien aportó entre risas: "Digámoslo, es verdad".

"Sí, pero ojo", advirtió Sergio. "Yo prefiero demorarme cinco años ganándome la plata que gana ella, siendo que ella tiene que aguantar cuánto gorreo, tiene que aguantar a un hombre que viene pasado a otras mujeres y a otros perfumes. O sea, perdóname, pero si ese es el caso, prefiero seguir siendo pobre".

"Y por último, lo mismo que le dije a una periodista, ella me habla a mí de códigos, cuando ¿ella le pedía el departamento a Ariella Medeiros para ir a juntarse con otro hombre? Perdónenme, pero eso sí que es no tener códigos. A mí, no me vengan a hablar de códigos, cuando yo no he andado en ese tiempo de andanzas. Perdóname que te lo diga", sentenció.

"Y yo, como que pregunté así como a la pasada no más", bromeó Hugo finalmente. "Me caliento. Tú sabes que me caliento con esas cosas y me caliento rapidito", remató Sergio.