Una dura revelación hizo la ex integrante de Mekano Daniela Aránguiz en el programa que conduce Marcelo Marrochino junto a Nacho Pop “Hermanos separados al Nacer”, en donde reveló que se sintió discriminada mientras trabajaba en “Maldita Moda”.

“Había grupos que eran elitistas y a mí me hacían el vacío muchas veces, sobre todo las mujeres”.

En aquel momento Daniela había regresado recién al país luego de vivir en Dubai, por lo que no tenía contactos para trabajar como influencer, por lo que hablaba con sus compañeras sobre los pasos a seguir.

“Sí había trabajado en televisión toda la vida, pero no trabajaba en el ambiente de las redes sociales todavía”, expresó.

Luego señaló: “Entonces, como no me manejaba le digo a una de las niñas que estaba de rostro del programa: ‘Me gustaría tener estos maquillajes’. Que me regalaran también porque yo veía que les traían maquillaje, entonces yo también quería”.

“Al otro programa le digo: ‘¿Hablaste con la niña de los maquillajes?’. Y me dice: ‘Sí, lo que pasa es que la marca dice que tú no eres su perfil’. Y yo: ‘¿Cómo así su perfil?’. Fue algo que igual me marcó, porque tú dices: ‘¿Será verdad esto o no le dijo y ella me quiso decir eso?’”, puntualizó.

Sin embargo, este mal rato no duró mucho, ya que fue contactada por una prestigiosa marca. “A la semana me buscó una marca muy importante, Givenchy, para ser su rostro para las redes sociales. Y fue como ‘¿qué voy a estar llorando por una marca que no le llega ni a los talones a la marca que sí me quiere?’”.

“Ella tenía una fotógrafa y yo le pedí una vez que me hiciera una. Me hizo la foto y al otro programa yo le digo: ‘Ay, hazme una foto de nuevo’. Porque ellas llevaban fotógrafos profesionales para hacer fotos y subirlas a sus redes sociales”, comentó Áranguiz.

Quien luego reveló que la mujer le dijo que preferiría que no ya que no quería tener problemas. “Porque como que se anduvo enojando”.

“Yo pienso que estaban los celos ahí, porque yo sí me robaba la película del programa”. Agregó que con la producción y con el resto de los integrantes del espacio tenía una buena relación.

“Pero me sentí discriminada, después se me quitó, pero obviamente que en el momento sí te duele. Te hacen sentir mal. A mí nunca me gustó hacer sentir mal gratis a las personas. Yo sí he hecho sentir mal a mucha gente, pero no gratis. Siempre mis comentarios son respuestas”, expresó.

Sobre quién era la persona en cuestión, Aranguiz no quiso responder directamente, pero sí entregó pistas. “Estaba la animadora Francisca García-Huidobro, la Mariela (Sotomayor), la Nicole Putz, la Kel Calderón y yo, éramos cinco mujeres”.

“No fue la Mariela, no fue la Fran, porque la Fran siempre me ha tratado con cariño, yo la adoro. Ahí te quedan dos opciones y no voy a decir nada más”, declaró.

Sin embargo después señaló que Kel Calderón tampoco había sido, dejando como única opción a la influencer Nicole Putz.

“Pero le deseo lo mejor, cero rencores. Lo pasado pisado. Le deseo lo mejor. Sé que tiene una guagüita ahora. Le deseo lo mejor en la vida, en su profesión”, cerró.