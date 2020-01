"Me provoca un poco de náuseas": Patricia Maldonado trata de "perrito chico" a Tonka Tomicic y lanza duras críticas contra rostros televisivos

Patricia Maldonado reapareció para lanzar duros dardos a diversos rostros de la televisión chilena, sobre todo por lo que ha visto en los matinales después del estallido social.

En conversación con Publimetro, la "congelada" figura de Mega planteó que "cuándo se coludieron las farmacias para estafar a la gente pobre, yo no vi a ningún animador de televisión, a ningún diputado, senador o ministro con los suficientes 'huevos' parado frente a una farmacia con un cartel reclamando; yo lo puse en café concert y la gente se paraba a aplaudir".

"Escuché a un humorista que va a Viña diciendo 'quiero donar la mitad de mi sueldo'… ¿Por qué no lo dio antes? Escuché a una animadora diciendo: 'Yo quiero compartir mi sueldo' y ¿y por qué no lo dio antes?", cuestionó además.

Y luego se lanzó con su perspectiva definitiva sobre lo que está ocurriendo en pantalla: "lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quien tengo que ayudar. Qué bondadoso repartir el sueldo. Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV".

Hay algo que le molesta aún más a la panelista de "Mucho Gusto" y es que "hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de náuseas. Los animadores, panelistas, son tan cultos, todos hablan de la constitución y no han leído ni un párrafo, hablan de los cambios y les importa un comino".

Maldonado también tuvo palabras para comentar el polémico episodio que se vivió en "Bienvenidos", cuando Tonka Tomicic terminó echando al aire del estudio a Hermógenes Pérez de Arce, por el que después Canal 13 pidió disculpas.

"Lo encontré una grosería, se perdió la entrevista de la vida. Tenía dos contrincantes buenos, Ominami considerado un tremendo terrorista y Hermógenes Pérez de Arce un tremendo derechista", resaltó Maldonado.

Y además subrayó: "Yo los dejo pelear a los dos, la pelea era de dos perros grandes, no era para un perrito chico. ¿Quién salió perjudicado? El perrito chico, primero porque faltó conocimiento e información por parte de ella. Y ya venía de lo de Insulza, que la revolcó. Fue un error que le costó el 80% de lo que había avanzado".

Maldonado también sostuvo que tiene planificado su retiro definitivo de la televisión para el 31 de diciembre de este año, ya que quiere irse vivir fuera del país por un tiempo.