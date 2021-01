"Rota con plata": Patricia López recibe feroz crítica de una seguidora en Instagram

La actriz Patricia López fue blanco de un duro cuestionamiento que le espetó una usuaria de Instagram, nada menos que se su propio perfil, justo cuando la actriz se ha volcado completamente a su espiritualidad y busca promover un taller de bienestar.

López compartió una captura de la nota que le hizo LUN, a propósito de la iniciativa que tomó junto a su esposo de hacer estas actividades por Zoom.

Paradójicamente, en la publicación, la actriz escribió: "Por que a veces percibimos que la vida es dura, violenta e implacable. Y se nos hace muy difícil soportar el miedo que se despierta por nuestras propias heridas y traumas".

"Yo estoy fraternalmente con l@s vulnerables que sentimos dolor, tenemos miedo y estamos tristes", puntualizó en su texto.

Sólo eso bastó para que @caritusita arremetiera en su contra desclasificando un supuesto episodio de malos tratos que vivió con la ex figura televisiva.

"¿Te acuerdas cuando en Enjoy Antofagasta me insultaste y trataste de lo peor porque no quise pasarte un vaso de agua?", lanzó sin asco la mujer.

Y añadió: "yo te traté con respeto, y tú como no dabas más de borracha, lo único que hacías era insultarme, siendo que yo te explicaba que no podía pasarte el vaso de agua porque yo manipulaba dinero".

"Una rota con plata, que por el solo hecho de que salgas en la tele piensas que la gente tiene que bailar y hacer lo que tú dices. Pésima experiencia pasé contigo cuando trabajé en Enjoy", sentención @caritusita, antes de "soltar el micrófono".

La arremetida de la usuaria de Instagram contra Patricia López.

Cuando parecía que el comentario sería ignorado y no tendría respuesta de la aludida, entonces llegó Patricia López en estado zen para responderle a @caritusita con una pequeña corrección.

"Uf, sabes que no recuerdo ese episodio, realmente no te creo. Pero si fue así, disculpa. Hay un solo error en tu texto tan amoroso, rota puedo ser, pero no tengo plata", planteó Patricia.

Eso para luego advertir: "cada uno con su percepción, desde su propio stress. Espero puedas sanar tu resentimiento de clase. De todos modos, de corazón te deseo un feliz 2021".

La respuesta de Patricia López al ataque que recibió en los comentarios de Instagram.

A continuación, puedes revisar .a publicación que lo detonó todo, en la que se puede apreciar la página completa que le dio LUN al emprendimiento de Patricia López y su marido.

Eso sí, López restringió los comentarios después del exabrupto.